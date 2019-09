Koalícia je podľa Fica funkčná, kandidátku predstaví v krátkom čase

Vládna koalícia je absolútne funkčná, dôkazom toho je aj schválenie a posunutie viacerých návrhov zákonov z dielne Smeru do druhého čítania. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii predseda Smeru Robert Fico.

„Všetky návrhy zákonov, ktoré sme si dohodli v rámci spolupráce, prechádzajú úplne hladko, podstatne väčšou ako ústavnou väčšinou. Sme svedkami veľkej sociálnej žatvy. Predkladáme prelomové zákony, ktoré tu doteraz neboli,“ vyhlásil Fico.

Smeru do druhého čítania prešla novela zákona o minimálnej mzde, ktorou sa má určiť vzorec jej pravidelného zvyšovania, návrh na úpravu poskytovania náhradného výživného či zvýšenie rodičovského príspevku. „Garantujeme, že ak budeme súčasťou ďalšej vládnej koalície, budeme chrániť všetky sociálne opatrenia, ktoré sme prijali. Nepôjdeme cestou znižovania sociálneho štandardu. Ochránime sociálny štát, my sme mu dali pečať ako sociálneho štátu,“ hovorí Fico.

Zároveň uviedol, že ho prekvapila podpora návrhu na zmeny v oblasti náhradného výživného, do druhého čítania ho posunulo 126 poslancov. „To len poukazuje, že návrh zákona je kvalitne pripravený. Robili sme ho v spolupráci s miestnymi a centrálnymi úradmi. Vyriešili sme problém matiek alebo otcov, ktorým nie je platené výživné,“ podotkol Fico.

Zároveň ocenil, že v parlamente prešli aj ďalšie návrhy zákonov, ktoré pripravili koaliční partneri. Ide napríklad o zníženie DPH na vybrané potraviny, schválené bolo zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov, SNS priniesla zmeny aj v športovej oblasti, znížila sa daň pre firmy a živnostníkov s obratom do 100 000 eur, Mostu-Híd prešiel návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Smer predstaví kandidátku do volieb v krátkom čase

Smer predstaví kandidátku a jej lídra v krátkom čase, po voľbách nepôjde cestou znižovania sociálnych štandardov, zdôraznil Fico.

„Ochránime sociálny štát. To bude hlavný obsah našej politiky,“ povedal Fico s tým, že hoci sa bude opozícia pokúšať ísť do volieb „len kriminalizáciou“, Smer-SD zotrvá na obrane sociálnych opatrení.

Fico zároveň avizoval, že v krátkom čase informuje aj o lídrovi kandidátky a ďalšom postupe do volieb. Naznačil, že by to mohlo byť na tlačovej konferencii začiatkom budúceho týždňa. „Nepatrím a nikdy nebudem patriť medzi lídrov, ktorí stranu založia a ju potom sami pošlú do hrobu,“ reagoval na otázku, či bude lídrom strany on, alebo premiér Peter Pellegrini (Smer).

Poukázal pri tom na výsledky Smeru. Strana má podľa jeho slov ambíciu piatykrát vyhrať voľby a skladať opäť vládu, čomu prispôsobí Fico aj svoje ďalšie rozhodnutia.