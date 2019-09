Matovič: Len pomáham KDH. Hlina: Matovič nás chce s milujúcim úsmevom zarezať

Hnutie OĽaNO vyzvalo v piatok mimoparlamentné KDH, aby zrušilo ponuku, ktorú dalo koalícii neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)/Spolu v súvislosti s registrovanými partnerstvami. KDH by od PS-Spolu chcelo, aby túto tému neotvárala do ďalších regionálnych volieb. Predseda KDH Alojz Hlina reaguje s tým, že mali od začiatku v podmienkach, že budú musieť liberáli pri tomto návrhu deklarovať, že majú podporu 76 poslancov, ktorú by podľa neho nezískali.