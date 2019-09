Jeseň sa nekompromisne hlási o slovo

VIDEO: Citeľne sa oteplí, zmena sa dorúti z juhu. Viac sa dozviete v nasledujúcej videoprepovedi počasia

Aj klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave hovorí, že jeseň udrela plnou silou. Cítiť to najmä ráno, veď vo štvrtok 19. septembra v Dudinciach namerali vo výške dva metre nad zemských povrchom len +0,3 stupňa. „Je to rekordne nízka hodnota za ostatných 49 rokov,“ podotýka Faško s tým, že padol rekord z 19. septembra 1996, keď v Dudinciach mali +2,1 stupňa. Veľmi podobne bolo aj v Prievidzi, vo štvrtok teplomer ukázal +2 stupne, čím bol prekonaný rekord z roku 2001, kde mali v ten istý deň +3 stupne.

Na ďalších miestach boli rána posledných dní naozaj mrazivé, vo Švedlári bolo –1,4, v Telgárte –1,8, na Chopku –4,1 a na Lomnickom štíte –9,6 stupňa. V prízemných vrstvách, teda 5 cm nad povrchom, bolo ešte o čosi chladnejšie, v Telgárte –3,5, v Poprade –4,4 stupňa, v Mlynkoch v Slovenskom raji –2,9 stupňa. Mrzlo dokonca aj v oblastiach, kde by sme to v polovici septembra veľmi nečakali. V Rimavskej Sobote bolo –1,8, v Piešťanoch –0,9 a na letisku v Kuchyni na Záhorí dokonca –4,1 stupňa.

Prechod z leta do jesene bol pomerne rýchly. Ešte 1. a 2. septembra boli zaznamenané tropické teploty, teda 35 stupňov a viac. Len sa začala druhá polovica mesiaca, a už nie je ani 20 stupňov. „V stredu, ale ani vo štvrtok sme nikde na Slovensku nezaznamenali teplotu vzduchu vyššiu ako 20 stupňov. V Boľkovciach v okrese Lučenec bolo v stredu 19, vo štvrtok 19,2 stupňa, všade inde bolo chladnejšie,“ hovorí Faško. Napríklad v Lome nad Rimavicou mali vo štvrtok maximálnu teplotu iba 8 stupňov, chladnejšie tam 19. septembra bolo len v roku 1977 – 7 stupňov, a v roku 2008 – 7,2 stupňa.

Vo vysokohorských polohách snežilo niekoľko dní po sebe. Na Lomnickom štíte v piatok ráno namerali 12-centimetrovú snehovú pokrývku. Na nižšom Chopku sa vytváral snehový poprašok, dážď so snehom padal na Štrbskom plese. „To je však štandardné počasie pre tieto polohy. Vysokohorskí turisti a horolezci by mali sledovať jeho vývoj, tento sneh môže byť potenciálne nebezpečný, keď sa začne topiť a mrznúť. Mačky by už mali byť súčasťou výstroja vysokohorských turistov aj u nás, nielen v Alpách,“ podotýka klimatológ.

Víkend bude síce slnečný, ale nie veľmi teplý. Teploty sa budú hýbať okolo dvadsiatich stupňov. „Na najteplejších miestach, ale až niekedy popoludní, môžu vystúpiť tesne nad 20 stupňov,“ pokračuje Faško. Pocit z príjemného víkendu však bude najmä v nedeľu kaziť vietor. Fúkať bude od juhovýchodu a vietor to bude nie veľmi teplý. „Nebude deštruktívny, ale juhovýchodné vetry zvyknú fúkať vytrvalo, to pokazí celkový dojem,“ dodáva klimatológ.

Podľa Faška bude ráno mrznúť aj v sobotu a v nedeľu, preto odporúča citlivejšie rastliny chrániť pred prízemnými mrazmi. V pracovnej časti budúceho týždňa by už rána nemali byť tak chladné. „Myslím si, že s mrazmi by sme mohli skončiť. Cez deň sa tiež trošku oteplí oproti tomuto týždňu, počasie však bude premenlivé. Budú sa striedať obdobia s oblakmi a so zrážkami a obdobia so slnkom. Nestále počasie spôsobí, že teploty ani cez deň nevystúpia veľmi vysoko,“ vysvetľuje Faško. Aj na najteplejších miestach bude najviac 20 stupňov.

Klimatológ však ešte neláme palicu nad babím letom. Vraj má čas, môže prísť aj v októbri. „Babie leto je však vrtkavé,“ upozorňuje s úsmevom Faško.

Zatiaľ sa vhodné podmienky na babie leto nevytvárajú. „Ochladzuje sa, ale to je to jediné, čo je zatiaľ na prospech babieho leta. Chladne totiž aj zemský povrch, ak by sa k nám dostala tlaková výš, mala by u nás vhodné podmienky na stabilizáciu a mohla by tu zotrvať. Tlakovú výš však ovplyvňuje celkové prúdenie vzduchu v atmosfére v oblasti severnej pologule. Ak tam bude vládnuť veľká dynamika, tak nám nepomôže ani ochladenie,“ konštatuje Faško.