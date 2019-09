KDH vylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom, ĽSNS a SNS

„Urobili sme to preto, aby nevznikali pochybnosti,“ povedal predseda kresťanských konzervatívcov. Slovensko si podľa neho zaslúži sociálnu demokraciu, ale tú podľa jeho slov Smer nepredstavuje. Rovnako si nemyslí, že SNS je patriotickou stranou. Spoluprácu s ĽSNS vylúčil, lebo podľa neho stavia na pilieroch nenávisti.

„Aby sme vyhrali vojnu o Slovensko, potrebujeme naskladať tím ľudí. Sú konzervatívci, ktorí chcú zmenu,“ povedal. Priblížil, že KDH bude kandidátku do nadchádzajúcich parlamentných volieb skladať modulárnym systémom. „Dnes sme si definovali systém, nie persóny,“ zdôraznil. Mená konkrétnych ľudí zverejní strana až po slávnostnej rade 16. novembra.

Hlina priblížil, že lídrom v module „Sila kresťanského sveta“ bude Marián Čaučík. V module „Primátorov a starostov“, ktorí strane zasa pomôžu v regiónoch, je líderkou primátorka Prešova Andrea Turčanová. „KDH sa do zápasu pripravuje a chystá kandidátku, z ktorej pôjde rešpekt,“ zdôraznil s tým, že podobne urobili aj vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Hlina tiež povedal, že nechce byť súčasťou takej vlády, v ktorej by strany chceli presadzovať registrované partnerstvá či adopcie detí homosexuálnymi pármi. Myslí si však, že ak by došlo k situácii, že by vládu KDH muselo tvoriť so stranami, ktoré to v pláne majú, bude nutná diskusia. „Ako to chcú presadzovať, o tom bude diskusia. Bolo by dobré, aby sme sa my, príčetní, dohodli,“ mieni.

Na otázku spolupráce so SaS a Sme rodina reagoval, že kľúčom pre stabilnú vládu na Slovensku je, aby nemala veľa subjektov. Hlina si však myslí, že na Slovensku je takéto riziko „ešte vyššie“.