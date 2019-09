V hlavnom meste pochodovalo 50 000 ľudí za práva nenarodených detí

„Dnes sa nás tu zišlo 50 000. Boli to ľudia, ktorí prišli, aby povedali, že nám záleží na ochrane života úplne každého človeka, aj toho najmenšieho z nás, nenarodených detí,“ povedal hovorca Národného pochodu za život Patrik Daniška s tým, že na Slovensku sa podujatie uskutočnilo po tretíkrát.

Organizátori poukázali na to, že potraty sú momentálne legálne do 12. týždňa tehotenstva a ak má dieťa postihnutie, ešte dlhšie. Práve to vnímajú ako diskrimináciu. Verejné zhromaždenie považujú organizátori za silný mandát. „Ľudia chcú, aby nastala nejaká zmena. Niektorí čelní predstavitelia povedali, že tu nie je spoločenská objednávka po zmene, že zákon, ktorý umožňuje zabíjať nenarodené deti, je dostatočný. My si to nemyslíme, aj preto sme sem prišli, aby sme povedali, že stav, ktorý je, je zlý. Chceme ho zmeniť,“ mienia.

Spoluhovorkyňa národného pochodu Anna-Mária Cerovská zdôraznila aj potrebu konkrétnej pomoci. Za dôležité považuje, aby žiadna žena v zlej sociálnej situácii nezostala bez pomoci. „Sú tu organizácie, ktoré na Slovensku fungujú, ako Poradňa Alexis, Zachráňme životy alebo Áno pre život. Boli by sme radi, keby sa dostali do pozornosti štátu aj nejakým príspevkom,“ povedala.

„Vďaka našim spolupracovníkom sa všetky sprievodné akcie a samotný pochod aj celá organizácia realizovala bez väčších ťažkostí,“ skonštatoval hlavný koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík.

Do pomoci v 30 tímoch pri takmer 50 podujatiach sprievodného programu sa zapojilo okolo 900 dobrovoľníkov zo Slovenska i zahraničia. Najviac ich prišlo z Bratislavského, Prešovského a Žilinského kraja. Pochod za život vyvolal veľký dosah aj na sociálnych sieťach.

Hlavným organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Hlavný nedeľný program vyvrcholil na Námestí slobody. Podujatie sprevádzala aj bohoslužba v Incheba Expo Bratislava. Samotný pochod odštartoval aj skončil pred Úradom vlády SR.

K nedeľnému pochodu sa prihlásili aj viaceré koaličné aj opozičné strany a hnutia, medzi nimi napríklad SNS, OĽaNO, ĽSNS a Sme rodina či zástupcovia mimoparlamentných strán KDH či Kresťanská únia.

VIDEO: Na Slovensku sa už po tretíkrát konal Národný pochod za život. Pozrite si video priamo z diania. Zdroj: TASR