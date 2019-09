Baránek: Z predvolebnej búrky ťaží najmä SNS

Tomáš Drucker (Dobrá voľba) si vytýčil šesť hlavných oblastí, ktorým sa chce venovať. Koalícia PS/Spolu priniesla 246-stranový dokument, ktorý plánuje zmenu celého fungovania štátu. Čo bolo lepšie riešenie pre novú stranu?

Volič skôr pochopí užšiu profiláciu strany, ktorá je aj uveriteľnejšia. Rozsiahly dokument, ktorý predložila PS/Spolu, človek čítať nebude. Koalícia strán však zrejme pôjde nakoniec podobnou cestou ako Drucker, v istom okamihu budú zdôrazňovať len tie témy, ktorým ľudia budú rozumieť. Naproti tomu, šesť bodov je počet, ktorý si pri pravidelnom opakovaní v médiách volič zapamätá. Navyše, keď je strana v koalícii, nikdy sa jej nepodarí dostať do programového vyhlásenia vlády všetky zásadné body svojho programu. Zrejme bude možné dať program PS/Spolu aj do bodov, sloganov. Budú musieť spraviť hierarchiu programových bodov, keď pôjdu vyjednávať do potenciálnej koalície. Druckerova cesta je, čo sa politického marketingu týka, zrozumiteľnejšia a teda aj lepšia.

Postoje nových strán sa v mnohých témach prekrývajú, najmä čo sa týka životného prostredia a lepšej nastavenosti spravodlivosti. Sú to pre voliča atraktívne témy?

Strany musia témy podať tak, aby volič porozumel, aký bude mať z toho profit. A keď nie profit, musí mu byť jasné, pred čím ho opatrenia ochránia, čo je v konečnom dôsledku tiež istá forma profitu. Ten môže byť nulový v zmysle finančnom, ale voliča to ako osobu môže ochrániť, napríklad adaptácia na klimatické zmeny. Ide teda o podanie témy a o aké konkrétne opatrenia pôjde. Tie musia byť pre voliča atraktívne. Nenachytáte ho na znižovanie emisií – tu si povie, že bude mať väčšie problémy na staniciach technickej kontroly.

Za posledné týždne sa dejú zmeny v opozícii aj v koalícii, členovia odchádzajú, prechádzajú do iných strán. V ktorej strane vývoj najviac prekvapil?

Úprimne, neprekvapila ma žiadna strana. Pokračuje súboj v rámci Smeru, neustále sa prejavujú ruchy, ktoré tam aktuálne vládnu. Otázna je v súčasnosti situácia najmä v SaS. Stále je možné, že strana krachne a nedostane sa do parlamentu. Je možné, že odtiaľ časť členov odíde. Uvidíme, čo to urobí s preferenciami. Najrozumnejšie by bolo, keby sa dohodli na kompromise a išli do volieb bez vonkajších konfliktov.

Ako hodnotíte súčasné fungovanie koalície v tejto situácii? Úspešná je najmä SNS, ktorej prechádzajú ekonomické zákony.

SNS to robí racionálne, lebo je to situácia, keď pred voľbami žiadny z koaličných partnerov neodmietne sociálny zákon a oni sa chytili iniciatívy. Je to možno spôsobené aj tým, že v SNS nie sú vnútorné rozbroje, ktoré by presakovali navonok. Ak sa Smer a Most-Híd zaoberajú vnútornými problémami, tak SNS to uchopila veľmi racionálne a dáva návrhy, ktoré koaliční partneri v zásade nemôžu odmietnuť. SNS svoju šancu pochopila a využila ju.

Preferencie Mosta-Híd sa už niekoľko mesiacov hýbu na 4 až 5 percentách. Bude pre stranu ťažké presvedčiť voliča?

To je ťažké povedať. Navyše neustále vznikajú nové maďarské strany. To, že sa nedohodli s SMK, výrazne znižuje šance Mosta-Híd dostať sa do parlamentu. Pre nich by bolo racionálnym riešením spojenie sa, ale vidíme, že je to nemožné. Most-Híd bude musieť niečo vymyslieť, ale to „niečo“ je skôr smerované na maďarského voliča. Mám obavu, že pôjdu touto cestou, pretože Most-Híd sa už nemôže pretekať so SNS a prichádzať so sociálnymi opatreniami. Zostáva im len etnická cesta, to však môže začať zvyšovať napätie medzi Maďarmi a Slovákmi.

Nové strany sa pokúšajú aj o voličov strán súčasnej koalície. Čaká nás tvrdý súboj o hlasy medzi novými a fungujúcimi stranami?

Určite áno, a to ešte nevieme, čo spraví Štefan Harabin, či vstúpi do politiky. Strana Andreja Kisku Za ľudí bude loviť najmä medzi voličmi pravice. Druckerova strana bude oslovovať najmä voličov Smeru, ale nedá sa vylúčiť, že aj časť voličov súčasnej opozície. Sú to strany, ktoré dávajú istú alternatívu oproti súčasným parlamentným stranám.