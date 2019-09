Kam nechodí autobus, tam si ho zavolajú

Do maličkých obcí s nízkym počtom obyvateľov by mohli jazdiť autobusy na zavolanie. V trnavskej župe to skúšajú od začiatku septembra, v košickej chcú projekt spustiť v polovici decembra.

V Trnavskom kraji si môžu autobus zavolať v pracovných dňoch v Dolných Pasekách, Podhorí, Hornom Derebníku, čo sú osady, v ktorých žije len niekoľko desiatok ľudí, a všetky patria k obci Prietrž. Podľa župana Jozefa Viskupiča im autobus na zavolanie umožní dostať sa k ďalším dopravným spojeniam.

„Od spustenia sme zaznamenali záujem o autobus na zavolanie. Do častí Podhorie a Dolné Paseky zachádzajú autobusy niekoľkokrát týždenne. Službu sme zaviedli do obcí, kde je nízka dopravná obslužnosť a je tam aj málo cestujúcich. Aj napriek tomu však považujeme za dôležité, aby aj ľudia z odľahlejších sídiel mali prístup k verejnej autobusovej doprave a mali možnosť sa dostať do svojich cieľových destinácií,“ konštatoval Viskupič.

Pilotný projekt bude fungovať do 14. decembra, ak sa osvedčí, župa bude uvažovať nielen o jeho zachovaní, ale aj zavedení do ďalších lokalít s nízkou dopravnou obslužnosťou.

Rovnakú službu chcú poskytnúť od 15. decembra v Košickom kraji. Župan Rastislav Trnka vysvetľuje, že by mala zlepšiť dopravu v miestach, kam autobusy premávajú iba niekoľkokrát denne, prípadne večer vôbec nejazdia. „Ak si cestujúci vopred zavolá autobus, v rámci zachádzky ho odvezie,“ dodáva Trnka.

V oboch krajoch bude služba fungovať vlastne rovnako. Autobusy budú jazdiť podľa platných poriadkov, cestujúci zo vzdialenejšej obce si ho vopred telefonicky alebo zaslaním SMS správy objedná. Môže tak urobiť 48 hodín pred plánovanou prepravou, najneskôr však 30 minút pred odchodom autobusu. Cestujúci uvedie podrobnosti prepravy, ako dátum, čas alebo číslo spoja a názov nástupnej a výstupnej zastávky. Obdobným spôsobom vie prepravu zrušiť. Cena cestovného lístka ostane rovnaká ako v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave podľa platnej tarify.

„Aktuálne rokujeme s dopravcami a so starostami obcí. Chceme vytypovať presné lokality, v ktorých by mala táto služba fungovať. V našom kraji je 40 percent obcí, ktoré majú menej ako 500 obyvateľov, takže nebude ťažké určiť miesta, kde budú zachádzať autobusy na zavolanie. Už teraz vieme, že v Sobraneckom okrese či v Medzibodroží nájde táto služba uplatnenie,“ hovorí Trnka.

Oba kraje, trnavský aj košický, budú službu financovať z vlastných rozpočtov, a tak cestujúci nepocítia žiadnu zmenu. Trnka dokonca očakáva zníženie nákladov na dopravu, pretože autobusy budú robiť zachádzky len tam, kde to bude potrebné. Ak sa kraj rozhodne zaviesť nové spoje na zavolanie, budú vytvorené len v čase, keď bude autobus s vodičom aktuálne k dispozícii. Nemalo by sa teda stávať, že autobus pôjde do vzdialenejších lokalít v čase, keď tam nie sú cestujúci.

O možnom zavedení takejto služby uvažuje aj prešovská župa. „Autobusy na zavolanie nie sú jedinou alternatívou. Do úvahy prichádza napríklad obsluha riedko osídlených území osobnými automobilmi s obsaditeľnosťou osem cestujúcich plus vodič, prípadne iné efektívne modely známe najmä z krajín západnej Európy,“ uviedla Dáša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kra­ja.

Ostatné samosprávne celky sa touto myšlienkou nezaberali. Podľa Lenky Kukučkovej z kancelárie trenčianskeho župana 276 obcí ich kraja má k dispozícii 209 liniek prímestskej autobusovej dopravy. „Neexistuje mesto ani obec, ktoré by neboli obslúžené,“ zdôrazňuje Kukučková. Aj hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman skonštatovala, že charakter osídlenia tohto celku si nevyžaduje zavedenie alternatívneho spôsobu dopravnej obslužnosti.

Autobusy na zavolanie sa dlhodobo úspešne uplatňujú aj v zahraničí, napríklad v Rakúsku, Luxembursku či Českej republike, kde ich poznajú v niektorých lokalitách už desať rokov.