SaS: Agenda lesného hospodárstva by sa mala presunúť pod životné prostredie

Agenda lesného hospodárstva by sa mala presunúť spod rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia. Uviedol to na brífingu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) jej predseda Richard Sulík, za účasti poslankyne Národnej rady (NR) SR za SaS Anny Zemanovej. Novela tzv. kompetenčného zákona by NR SR mala prerokovávať 24. septembra.

„Dnes navrhujeme presun kompetencií. Nezaťaží to štátny rozpočet, ide o to, že starostlivosť o les ako celok sa presunie z ministerstva pôdohospodárstva na ministerstvo životného prostredia. Tak, ako je to nastavené dnes, nie je možné sa z podstaty veci starať o les dostatočne, s dostatočnou náležitosťou tak, aby naše lesy boli chránené,“ priblížil Sulík.

Pripomenul, že do roku 2020 má SR voči OSN záväzok, aby boli všetky typy lesov obhospodarované udržateľným spôsobom. Malo by sa zastaviť odlesňovanie, mali by sa obnoviť zničené lesy a niektoré oblasti by sa mali opätovne zalesňovať.

Podľa Sulíka chýba konkrétny a jasný strategický plán, ako mieni Slovenská republika spomínaný záväzok voči OSN naplniť, pretože vláda nič také doteraz nepredložila. „Naopak, vláde sa vymkla starostlivosť o les spod kontroly. Zlé a nekompetentné rozhodnutia rezortu pôdohospodárstva nás priviedli do situácie, že EÚ nám dokonca hrozí sankciami, napríklad v prípade hlucháňa. Situácia v chránených územiach sa zhoršuje. V chránených územiach nesmie byť na prvom mieste hospodárske využitie lesa, ale ochrana prírody a napĺňanie ďalších dôležitých funkcií, ktoré les poskytuje,“ podčiarkol Sulík. Peňazí na ochranu životného prostredia je podľa neho dostatok.

„V utorok (24. 9.) budeme v parlamente rokovať o našom návrhu zákona o tom , aby sa agenda lesného hospodárstva presunula spod ministerstva pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia. Ide o novelu kompetenčného zákona. Hovoríme to už od roku 2012 a hovoríme to aj dnes. Je nevyhnutné, aby sa konečne ukončil konflikt medzi rezortmi. Kým Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má prioritu v tom, aby z lesa malo zisk a osobitný odvod do štátneho rozpočtu, tak Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vníma les ako živý organizmus,“ dodala Zemanová.

Zdravý les je podľa Zemanovej jedným z najúčinnejších nástrojov v boji proti zmene klímy. „Je to kľúčový ekosystém pre zachovanie biodiverzity. Zmena kompetencií medzi ministerstvami je jednoduchý úkon, ktorý náš rozpočet nebude nič stáť. Bude to obrovská zmena priorít,“ dodala Zemanova. Podstatou zmeny v novele zákona je podľa nej deklarácia spoločenskej objednávky, že lesy v chránených územiach nie sú v prvom rade zdrojom hospodárskej suroviny, ale sú komplexom, ktorý má spoločnosť chrániť a starať sa oň.