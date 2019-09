Ani Čaputová nie je nadstranícka, upozorňuje politologička

Hudobníci na palube lietadla s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a flek pre Trubanovu partnerku boli podľa politologičky Dariny Malovej zbytočné chyby. „Prezidentka by si mala dávať pozor na to, od koho si nechá radiť,“ varuje politologička. Odmieta hodnotenia, že súčasná hlava štátu je nadstranícka. Odkazuje na históriu, kde podľa Malovej každý slovenský prezident bol hodnotovo orientovaný a tak aj vystupoval. „Aj ona je hodnotovo zaujatá,“ dodáva. V rozhodnutiach o postupe menovania ústavných sudcov či stanoviska k Číne nevidí Malová problém a tiež ani dôvod na obavy z polarizácie spoločnosti. Čo v zameraní prezidentky chýba, to pomenovala pre TV Pravda Darina Malová z UK v Bratislave.