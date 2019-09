Ministerka Kalavská pózovala s hráškom medzi regálmi supermarketu

„Skríningové vyšetrenie prsníka mamografia dokáže zachytiť v štádiu, keď nie je ani hmatateľný pri samovyšetrení prsníka. Má len niekoľko milimetrov a je menší ako tento hrášok,“ vysvetlila ministerka. „V tomto štádiu je ochorenie liečiteľné a obyčajne vyliečiteľné. Preto je hrášok symbolom nášho boja proti rakovine prsníka.“

Andrea Kalavská zdôraznila, že preverené skríningové pracoviská (je ich desať) by mali byť zabezpečené najlepšími prístrojmi a odborníkmi a žena by tu mala dostať celý servis na jednom mieste. V prípade potreby tu absolvuje aj ultrazvuk prsníka, ak je to potrebné biopsiu prsníka a dostane aj diagnostický záver: či je zdravá, a kedy potrebuje chirurgiu, rádio- či chemoterapiu. Mamografické snímky vždy vidia a popisujú dvaja nezávislí špecialisti. „Až tristo žien na Slovensku zbytočne zomiera, pretože nechodia na preventívne vyšetrenia prsníkov. Vyspelé škandinávske krajiny, kde je skríning plne rozbehnutý, dokázali znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 35 %, a to len vďaka skorému záchytu,“ dodala ministerka.

V najbližších týždňoch budú ženy vo veku 50–69 rokov dostávať od svojej zdravotnej poisťovne pozývacie listy na mamografické vyšetrenie prsníkov. Tento pozývací list súčasne slúži ako výmenný lístok na vyšetrenie a je na ňom aj zoznam ministerstvom preverených pracovísk.

Sieť predajní Lidl najnovšie ponúka instantnú hráškovú polievku, pri ktorej časť zisku z predaja pôjde na boj proti rakovine prsníka. Ružová farba a zelený hrášok sú symbolom aktívneho vyhľadávania včasných štádií tohto zákerného ochorenia.

Video: Pozrite sa, ako vyzerá najspoľahlivejšie vyšetrenie prsníkov. (TV Pravda, 13. 9. 2019)