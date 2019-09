Šéf Inakosti Macko: Proti LGBT prebieha dlhodobá kampaň

V eurobarometri o diskriminácii, konkrétne o akceptovaní LGBT, sme dopadli úplne najhoršie – na chvoste tabuľky. Z prieskumu, ktorý v máji robila Európska komisia, a jeho výsledky teraz zverejnili, si skoro šesťdesiat percent Slovákov myslí, že gayovia, lesby a bisexuáli by nemali mať rovnaké práva ako heterosexuáli.

Len o niečo lepšie dopadli Rumuni a Chorváti, ktorých Slovensko „predbehlo“ o pár percent. Naopak, najväčšiu podporu majú LGBT ľudia vo Švédsku, kde majú priazeň až u 98 percent obyvateľstva, nasledujú Holandsko (97 percent) a Španielsko (91). Všetkých účastníkov prieskumu sa pýtali na ich postoj k výroku: „Gayovia, lesby a bisexuáli by mali mať rovnaké práva ako heterosexuáli.“ Na výber mali tri možnosti – úplne súhlasím, úplne nesúhlasím a neviem.

Zverejnené výsledky komentoval šéf Iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Je fajn vidieť, že dlhodobé a systematické politické kampane majú reálne výsledky a dokonca dokážeme vyniknúť v celej EÚ. Škoda len, že ide o vylučovanie menšín,“ neodpustil si ironický podtón. Naše umiestnenie na samom konci tabuľky je podľa neho dôsledkom toho, že žijeme v krajine, kde je normálne, že politici vedú kampane a prijímajú opatrenia proti LGBT ľuďom. „Neexistuje politická strana, ktorá by vychádzala z princípu, že takíto ľudia sú rovnoprávnou súčasťou slovenskej spoločnosti. Naopak, prebieha dlhodobá a systematická kampaň, ktorá na základe falošných argumentov akékoľvek kroky na zrovnoprávnenie tejto menšiny vyhlasuje za hrozbu pre rodiny a deti,“ tvrdí Macko s tým, že médiá a spoločnosť dávajú takej kampani voľný priebeh, čo sa vo väčšine európskych krajín nedeje.

Výsledky podľa Macka jasne ukazujú, že zásadný problém je v politickom a mediálnom diskurze o LGBT ľuďoch. „Ale keď sa pýtali na akceptáciu takýchto ľudí na pracovisku, v rodine alebo dokonca v politike, tak sme na tom spravidla lepšie ako ostatné „nové“ krajiny EÚ. Takže aj spoločnosť je už niekde inde ako slovenská politika,“ podotkol.

Prieskum tiež ukázal, že Slováci majú medzi LGBT ľuďmi o niečo viac priateľov ako pred štyrmi rokmi. Macko to vníma pozitívne, no zároveň upozorňuje, že ešte stále je to v porovnaní s krajinami, ktoré sú v akceptácii na prvých priečkach, málo. „Práve osobná skúsenosť s ľuďmi z tejto komunity mení postoje. Toto je naša domáca úloha – aby viac LGBTI ľudí žilo otvorene a boli viditeľnejší,“ doplnil.