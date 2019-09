Koziak: Galko mal prehnané ambície

„Mnohé indície ukazujú, že Galkove ambície oslabujú vnútornú súdržnosť strany a Richard Sulík sa preto rozhodol pre radikálny krok. Ukazuje sa, že tieto ambície sú prehnanné, pretože dôležitým signálom politickej váhy sú preferenčné hlasy. Sulík je mnohými vnímaný ako kontroverzná osobnosť, ale jeho preferenčné hlasy naznačujú, že ešte na dlho bude v SaS číslom jeden. Na druhej strane je ako kontroverzný vnímaný aj Galko, najmä po svojom pôsobení na ministerstve obrany. Nebol som sám, ktorý považoval jeho vysvetlenie odpočúvania novinárov za nepresvedčivé,“ zdôraznil Koziak.

Liberáli môžu podľa politológa s odchodom siedmych členov republikovej rady prísť o nejaké preferencie, ale zároveň to môže strane aj pomôcť. „Tí ľudia určite na seba viažu nejakých voličov. Na druhej strane môže byť vyššia vnútorná súdržnosť v budúcnosti ku prospechu. Treba tiež povedať, že Galko spolu s Kiššovou spravili pred štyrmi rokmi v preferenčných hlasoch dokopy toľko ako Nicholsonová sama a tie ostatné mená okrem Blahovej a Rajtára nie sú pre voličov veľmi výrazné tváre, takže taká veľká škoda to pre SaS možno ani nebude,“ zhodnotil Koziak.

Ostatné pravicové strany nebudú podľa politológa prípadných odídencov vítať s otvorenou náručou. „Politické spektrum je plné prebehlíkov. Aj v nových stranách s hodnotami podobnými SaS sú ľudia s politickými ambíciami a každý navyše je konkurencia. Nemyslím si, že by títo ľudia viazali na seba toľko voličov, že ich budú lákať. Vzhľadom na Galkovu reputáciu pochybujem, že by ho zobral niekto relevantný na kandidátku. Pokiaľ sa Galko nedostane na kandidátku SaS, bude to záver jeho politickej kariéry,“ uzavrel politológ.