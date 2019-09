Šéfka VšZP Ľubica Hlinková: Za stratu nemôže zlé hospodárenie

Zdravotnícke organizácie žiadajú ministerstvo financií, aby ešte v tomto roku uvoľnilo pre zdravotníctvo 150 miliónov eur. Medzi nimi je aj štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá upozorňuje, že ona sama bude potrebovať 60 miliónov eur. "20 miliónov potrebujeme reálne len na financovanie dosahov sociálnych balíčkov alebo rekreačných poukazov. Tie náklady sme si nevymysleli my, ale štát, a ten by mal na ne poskytnúť aj zdroje," povedala generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.

V čom je tento rok situácia iná ako v roku 2016, keď VšZP mala problémy s 200-miliónovou stratou?

V roku 2016 mala VšZP problémy súvisiace s technickými rezervami a opravnými položkami v účtovníctve. Dnešná strata je ale tvorená výlučne nedostatočným financovaním zdravotných poisťovní. Preto dlhodobo hovoríme o potrebe dofinancovania. Je to nevyhnutné hneď z niekoľkých dôvodov – máme tu spomalenie ekonomiky, legislatívne zmeny, vyššie náklady na mzdy a prevádzku zdravotníckych zariadení a tiež historicky najnižšie platby za poistencov štátu.

Šetrí poisťovňa na prevádzke? Koľko sa tento rok podarilo usporiť?

Poisťovňa dlhodobo šetrí na nákladoch za prevádzku, ale opakujem – strata nie je spôsobená zlým hospodárením, ale reálne chýbajúcimi zdrojmi. To je podstatné. Náš pôvodný obchodno-finančný plán počítal s vyrovnaným rozpočtom a plánovali sme prebytok 400-tisíc eur. Upozorňovali sme na riziká, v obchodno-finančnom pláne sme ich aj vyčíslili. Realita potvrdila, že sme sa nemýlili. Šetríme hlavne doma, na prevádzke predpokladáme do konca roka úsporu cca 4,6 milióna eur.

Ak nedôjde k dofinancovaniu zdravotníctva, ako budete postupovať ďalej?

Požiadavky na dofinancovanie sú reálne a opodstatnené, verím, že štát ich naplní. Zoberte si napríklad, že 20 miliónov potrebujeme reálne len na financovanie dosahov sociálnych balíčkov alebo rekreačných poukazov. Tie náklady sme si nevymysleli my, ale štát, a ten by mal na ne poskytnúť aj zdroje.

Podarí sa vám uhradiť celú zdravotnú starostlivosť?

To je náš hlavný cieľ. V prípade, ak by k dofinancovaniu nedošlo, museli by sme donekonečna s poskytovateľmi rokovať o ich legislatívnych a rozvojových požiadavkách. Inak povedané – robili by sme všetko pre to, aby sa takáto situácia nedotkla poistencov.

Odsuniete modernizačné projekty?

Urobíme všetko pre to, aby sa to nestalo. Mimochodom – podstatná časť sumy, ktorú požadujeme, sú peniaze práve na zazmluvnenie a financovanie prevádzky nových, moderných prístrojov v nemocniciach. Jedna vec je ich zakúpiť a druhá financovať ich prevádzku. Tie prístroje sú určené pre pacientov, a tí sú tu teraz, a aj preto tie zdroje potrebujeme teraz.

Asociácia nemocníc má s VšZP zmluvy do konca októbra. Čím ich presvedčíte, aby nové dodatky podpísali?

My zastupujeme 70 % pacientov. Chcete počuť nejaký silnejší argument? VšZP je stabilný a spoľahlivý partner pre každého pacienta, ktorý to potrebuje, a pacienti to vedia. A vedia to aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Minister financií Ladislav Kamenický hovorí, že tento rok išla do zdravotníctva rekordná suma 5,2 mld., ktorá mala pokryť aj zvýšené legislatívne nároky a podľa jeho rezortu sú rezervy v zdravotníctve. Zdravotnícke organizácie v memorande, ku ktorému sa pripojila aj VšZP, tvrdia opak. Minister sa mýli?

Naše požiadavky sú opodstatnené. A nielen naše, ale celého sektora. To je holý fakt a môžeme sa k tomu kedykoľvek s pánom ministrom posadiť. Je otázne, aký pohľad máme na dofinancovanie. Či čisto ekonomický alebo aj medicínsky, na ktorý by sa nemalo zabúdať. Predstava, že si niekto – napríklad VšZP – vymýšľa nejaké umelé náklady, je, uznajte, v podstate nereálna. Pri tvorbe obchodno-finančného plánu zodpovedne počítame každé jedno euro.