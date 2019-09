Gál: Je potrebné dovoliť zvyšných štyroch kandidátov na ústavných sudcov

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si myslí, že je potrebné dokončiť voľbu zvyšných štyroch kandidátov na ústavných sudcov. Verí, že voľba by mohla byť verejná. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.

„Je potrebné už dovoliť zvyšných štyroch kandidátov. A potom prezidentka nech už má možnosť výberu,“ povedal Gál. Zároveň poznamenal, že nemá informácie o tom, že by bola v koalícii dohoda na štyroch kandidátoch.

„Myslím si, že medzi kandidátmi je dostatok schopných a veľmi odborne zdatných, takže si je z čoho vybrať. Naša strana určite bude voliť a verím, že aj ostatné strany a kluby k tomu pristúpia rovnako,“ doplnil Gál.

Popoludní majú poslanci Národnej rady SR opäť voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Ide už o piatu voľbu, doteraz sa plénu nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúklo prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.