Pellegrini: Koaličná rada rozhodne, aké zákony ešte pôjdu do parlamentu

Najneskôr vo štvrtok (26. 9.) sa má zísť Koaličná rada, ktorá má posúdiť, aké návrhy zákonov sa do konca tohto volebného obdobia ešte objavia v programe Národnej rady SR. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý zároveň avizoval mimoriadne zasadnutie vládneho kabinetu v piatok (27. 9.).

Pellegrini svoj krok odôvodnil tým, aby sa zákonodarcovia venovali len zákonom, o ktorých je možné viesť konštruktívnu odbornú diskusiu a nebudú predmetom politického hašterenia. „Preto som aj dnes požiadal kolegov ministrov, aby nežiadali o dodatočné zaradenie návrhov zákonov na rokovanie vlády,“ povedal Pellegrini.

„Zároveň požiadam predsedov koaličných strán, aby sme sa najneskôr zajtra – vo štvrtok (26. 9.) stretli, zrejme počas prestávky parlamentu, aby sme sa dohodli na tom, aké zákony z toho celkového balíka návrhov predsa len na najbližšiu schôdzu parlamentu predložíme,“ dodal.

V piatok (27. 9.) ráno chce Pellegrini zvolať mimoriadne zasadnutie vlády, na rokovaní ktorej by mali schvaľovať zákony, ktoré majú prejsť do parlamentu. „Ostatné už budú agendou budúcej vlády,“ ozrejmil premiér.

Plán B pre reformu nemocníc

Premiér tiež uviedol, že pre reformu slovenských nemocníc, tzv. stratifikáciu, má aj „plán B“. Ak sa mu nepodarí nájsť politickú podporu pre celý projekt, chcel by spustiť aspoň jeho prvú časť, čiže zbieranie dát a analýzu.

Premiér požiadal ministrov jednotlivých rezortov, aby nežiadali o dodatočné zaradenie návrhov zákonov na rokovanie vlády. Jedným z nich bol aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý by po odobrení spustil jednu z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Zdôraznil, že o ňom stále diskutujú. „Budeme sa snažiť o politickú podporu zákona. Keď nie, budeme hľadať možnosť nelegislatívneho riešenia celého problému,“ povedal.

Premiér priblížil, že ak sa mu nepodarí dohodnúť sa s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, použije „plán B“. „Pre mňa je dôležitejší pacient a posúvať zdravotníctvo dopredu. Ak sa mi nepodarí presvedčiť mojich straníckych kolegov, lebo budú mať politické pochybnosti a nie odborné, tak ja sa s pani ministerkou zdravotníctva rozhodnem použiť verziu B,“ avizoval Pellegrini s dôvetkom, že ňou je spustenie prvej časti reformy, ktorá by si nevyžadovala podrobné legislatívne zmeny.

To, že sa premiérovi nepodarilo sľubovanú reformu spustiť, za osobné zlyhanie nepovažuje. Zlyhaním by podľa jeho slov bolo to, keby sa s reformou čakalo ďalších osem mesiacov, kým by ju nespustila nová vláda.

Dodal, že téma reformy mala „tendenciu byť spolitizovanou“. Prízvukoval, že by mu bolo ľúto, keby ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pre neúspech v tejto oblasti podala demisiu.

Voľba ústavných sudcov

Premiér Pellegrini vyjadril veľkú nádej, blížiacu sa k 99 percentám, že sa v stredu plénu v Národnej rade SR podarí zvoliť zvyšných štyroch kandidátov na ústavných sudcov.

Predseda vlády verí, že voľba popoludní bude úspešná. Zároveň dúfa, že prezidentka Zuzana Čaputová bude mať po návrate zo služobnej cesty v Spojených štátoch amerických na stole kompletný zoznam kandidátov, z ktorých bude môcť vymenovať zvyšok Ústavného súdu, aby si senát mohol plniť svoje úlohy.

Popoludní majú poslanci Národnej rady SR opäť voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Ide už o piatu voľbu, doteraz sa plénu nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúklo prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.