Danko vyzval poslancov na zvolenie potrebného počtu kandidátov na sudcov ÚS

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vyzval poslancov, aby ukončili voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR zvolením potrebného počtu kandidátov. Povedal to na stredajšom brífingu v parlamente s tým, že podľa jeho informácií by mala prejsť v pléne verejná voľba a že urobí všetko pre to, aby bol ÚS konečne funkčný.

„Ak mám dobré informácie, musí dnes prejsť verejná voľba,“ povedal Danko. Po množstve neúspešných tajných volieb treba podľa neho ukázať to, kto ako hlasuje. Poukázal na to, že dohoda na voľbe v minulosti v koalícii zlyhala. Dodal, že bude navrhovať aj to, aby spolu s Mostom-Híd, ktorý rovnako preferuje verejnú voľbu, zverejnili niektoré prienikové mená. Chce, aby sa k nim pridala aj opozícia. Zdôraznil potrebu väčšiny hlasov aj v súvislosti s tým, že v pléne pre viaceré dôvody chýbajú poslanci.

Danko zároveň informoval o tom, že o tejto téme bude ešte rokovať s koaličnými partnermi popoludní o 15.00 h na Koaličnej rade. Pripomenul, že v koalícii je dohoda na tom, že každý bude mať voľnú ruku pri hlasovaní o spôsobe voľby.

Poslanci majú kandidátov na ústavných sudcov opäť voliť v stredu popoludní. Ide už o piatu voľbu, poslancom sa doteraz nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúkli prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.