NRSR by nemala otvárať veľké zmeny tesne pred voľbami, myslí si Bugár

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár si nemyslí, že by Národná rada (NR) SR mala na predposlednej schôdzi pred parlamentnými voľbami rozhodovať o veľkých návrhoch zákonov. Pri dôležitých veciach však áno. Povedal to v stredu v parlamente v súvislosti s vyjadrením premiéra Petra Pellegriniho (Smer), že koaličná rada koncom týždňa rozhodne o tom, ktoré zákony pred voľbami ešte predložia.

„Veľké veci určite nie. Ale keď sú závažné veci, ktoré sa týkajú rozpočtu SR, tak o tom musíme rokovať,“ skonštatoval. Bugár si podľa svojich slov nevie predstaviť, že by sa veľké zmeny otvárali na predposlednej schôdzi parlamentu a následne sa nimi ešte parlament na poslednej schôdzi zaoberal.

V súvislosti s návrhom SNS týkajúcim sa spôsobu výpočtu minimálneho dôchodku Bugár uviedol, že v súčasnej podobe ho pravdepodobne poslanci Mostu-Híd nepodporia. "Avizovali sme, že buď v druhom čítaní prídu s takými návrhmi, ktoré budú normálne a znesiteľné aj pre budúcu vládnu koalíciu, alebo potom my to nepodporíme. V tejto podobe to určite nepodporíme, uviedol Bugár.

Na otázku o kandidátke Smeru Bugár novinárom neodpovedal. V Moste-Híd podľa jeho slov majú svoje problémy a riešia ich. Nechcel preto reagovať na otázky o tom, či bude Pellegrini lídrom kandidátky vládnej strany Smer alebo to bude súčasný predseda strany Robert Fico.

Premiér Pellegrini v stredu po rokovaní vlády povedal, že najneskôr vo štvrtok (26. 9.) sa má stretnúť Koaličná rada a hovoriť o tom, aké návrhy zákonov sa do konca tohto volebného obdobia ešte objavia v programe NR SR. Zároveň avizoval mimoriadne zasadnutie vládneho kabinetu v piatok (27. 9.).