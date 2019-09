Lídrom Fico alebo Pellegrini? SNS a Most-Híd to merajú koaličným potenciálom

SNS a Most-Híd odmietajú komentovať informácie o tom, že lídrom kandidátky Smeru by sa mal stať Peter Pellegrini. Koalícia sa rozchádza v tom, či do februárových volieb bude predkladať nové zákony. Nezhody sú na armádnych nákupoch a návrhoch SNS. „Musia to zmeniť, v predloženej podobe to nepodporíme,“ odkázal národniarom šéf Mostu-Híd Béla Bugár. Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka pripravené armádne nákupy „nie sú pre stranu zásadnou otázkou.“ Na margo rozhodnutia premiéra Pellegriniho, ktorý nákupy zastavil, Bernaťák povedal: „Ako sa vláda rozhodne, tak bude.“