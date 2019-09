Slovenská asociácia výskumných agentúr je proti predĺženiu predvolebného moratória

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) so znepokojením sleduje medializované informácie o príprave návrhu zákona, ktorý by predĺžil predvolebné moratórium na zverejňovanie volebných preferencií občanov so súčasných 14 dní na 30 dní, a nesúhlasí s ním.