Štatistický úrad: V roku 2021 bude najrozsiahlejšie sčítanie obyvateľov, domov i bytov

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) uskutoční v roku 2021 doteraz najrozsiahlejšie sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Informoval o tom predseda úradu Alexander Ballek. Domy a byty budú prvýkrát sčítať prostredníctvom samospráv, ktoré so zisťovaním začnú už v roku 2020.

Cenzus 2021 podľa Balleka prináša aj ďalšie novinky. Pôjde o takzvané integrované sčítanie, čo znamená, že bude kombinovať údaje z už existujúcich administratívnych zdrojov s terénnym zisťovaním. ŠÚ SR bude pracovať s 11 zdrojmi ako register obyvateľov, register poistencov, ministerstvo školstva či kataster. Sčítanie 2021 prinesie podľa Balleka zásadné zníženie záťaže obyvateľstva. „Formulár pre obyvateľov bude mať o polovicu menej otázok ako pred desiatimi rokmi. Nebudeme vstupovať do domácností a rušiť súkromie ľudí,“ vysvetlil.

Novinkou budú aj sčítací asistenti, ktorí na požiadanie pomôžu ľuďom s vyplnením elektronického formulára. Formulár pre občanov bude len v elektronickej forme. Znamená to, že každý sa sčíta sám prostredníctvom počítača. Ako povedala riaditeľka sekcie štatistiky a demografie Ľudmila Ivančíková, ak niekto nemá počítač alebo má problém s vyplnením formulára, môže sa obrátiť na kontaktné centrum, ktoré bude vytvorené v každej obci, prípadne si môže vyžiadať asistenta. Otázky pre občanov sú ešte vo fáze prípravy, aby čo najlepšie vyhovovali.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v priebehu šiestich týždňov od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie domov a bytov budú realizovať obce a mestá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Získané údaje majú podľa Balleka priniesť informácie nielen o počte obyvateľstva, ale aj o stave spoločnosti a životných podmienkach ľudí. Zisťovať sa budú napríklad aj informácie o materinskom jazyku, národnostnom zložení, vierovyznaní, spôsobe dopravy do práce, o vzdelanostnej úrovni a ďalšie. Sčítaním domov a bytov získajú údaje o vekovej štruktúre domov, rozlohe, forme vlastníctva, spôsobe vykurovania, vybavenosti domácností či napojenia na verejné siete.