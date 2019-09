So zazimovaním môžete počkať. Príchod chladu na Slovensko bol len prechodný, aj keď rovnako to zrejme dopadne so súčasným teplým počasím. Jeden front tlačí pred sebou druhý a zo západu sa postupne dostanú až nad Slovensko. To sa prejaví na počasí v piatok aj cez víkend.