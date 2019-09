Nahrávka Gorily je autentická. Štátny tajomník Urbanovič: Pomôže to vyšetrovaniu

Potvrdenie autenticity nahrávky týkajúcej sa kauzy Gorila by malo pomôcť preukázať relevantné skutočnosti, ktoré budú viesť k trestnoprávnej dohre a určeniu konkrétnych vinníkov, nesúcich zodpovednosť. Pred piatkovým rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Rudolf Urbanovič.

Video: Štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič sa vyjadruje k potvrdeniu autenticity nahrávky Gorila.

Konkrétnejšie záležitosť komentovať nechcel, odvolal sa na to, že nemá bližšie informácie. „Bolo by však dobré, keby táto dlhoročná kauza mala konkrétnych aktérov, ktorí by niesli dôsledky,“ povedal.

To, že nahrávku z Gorily, ktorú polícia našla v decembri 2018 v dome Mariana Kočnera, označili znalci za autentickú, potvrdil pre denník Sme odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Nahrávka je dlhá možno aj desiatky hodín a obsahuje ešte viac informácií, než bolo vo zverejnenom spise z roku 2011. „Sú tam veci, ktoré s Gorilou sedia, potom sú v spise veci, ktoré sme na nahrávkach nepočuli. Takisto sme na nahrávke našli aj úplne nové veci,“ povedal pre denník Kyselica.

Kyselica je už druhým šéfom vyšetrovacieho tímu Gorila, ktorý odchádza. V decembri 2016 nahradil vo funkcii Marka Gajdoša, ktorý takisto odišiel z pozície na vlastnú žiadosť a momentálne šéfuje Mestskej polícii v Bratislave.

„Tím Gorila má naďalej plnú podporu vedenia NAKA. Bude ďalej pokračovať vo vyšetrovaní pod novým vedúcim, ktorý zatiaľ nie je určený," reagovalo Prezídium Policajného zboru v júni, keď Kyselica odal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.

Video: K odchodu šéfa vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Lukáša Kyselicu sa pre TV Pravda vyjadril exminister vnútra Daniel Lipšic. (Vysielané 30. 7. 2019)