Vláda schválila reformu nemocníc

Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer) s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Poukázal, že ak by v parlamente reforma začala nadobúdať iné ako navrhnuté kontúry, on aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) môžu materiál z rokovania stiahnuť. Upozornil tiež, že reforma neznamená zatváranie nemocníc.