Nie je dôvod, aby armádne nákupy neboli schválené, tvrdí Hrnko

Nie je dôvod na to, aby nemohli byť armádne nákupy vojenskej techniky schválené. Pre agentúru SITA to povedal koaličný poslanec Národnej rady SR a šéf parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS). Premiér Peter Pellegrini (Smer) počas uplynulého víkendu uviedol, že armádne nákupy súčasná vláda SR už riešiť nebude.

Podľa Hrnka to znamená zastavenie nevyhnutnej modernizácie Ozbrojených síl SR. Nevylúčil, že SNS túto tému ešte otvorí pred voľbami na koaličnej rade. Sám však tvrdí, že to nebudú presadzovať silou. Ministerstvo obrany SR čaká na súhlas vlády SR k nákupu obrnených transportérov 8×8 s označením Vydra a tiež novej rádiolokačnej techniky. Rezort obrany predložil projekt Vydra na vládu SR ešte vlani na jeseň.

„Ja si myslím, že to je zastavenie procesu modernizácie, pretože podľa môjho názoru nič nebráni tomu, aby tie tendre boli spustené. Vláda funguje až do posledného dňa," uviedol Hrnko. Šéf parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť v prípade zastavenia armádnych tendrov tiež naznačil zásluhu vojenských lobistov. „Skôr sa mi zdá, že niektoré lobistické kruhy, ktoré nemajú záujem o to, aby Slovensko vyrábalo zbrojárske výrobky, ktoré sú konkurencieschopné aj na medzinárodnom poli sa snažia tieto projekty pribrzdiť," dodal poslanec NR SR.

Hrnko nevylúčil, že armádne nákupy budú ešte predmetom diskusie na koaličnej rade. „Možno to otvoríme, ale na druhej strane nechceme vyzerať ako ľudia, ktorí aj cez mŕtvoly chcú dosiahnuť svoje ciele. Ak sa zodpovední činitelia, v tomto prípade najmä predstavitelia Smer rozhodnú, že treba tieto projekty odložiť, tak to budeme rešpektovať," uzavrel Hrnko. Premiér Peter Pellegrini (Smer) počas uplynulého víkendu uviedol, že armádne nákupy vláda SR riešiť nebude. Tiež doplnil, že kabinet odobrí už iba najdôležitejšie záležitosti. Armádne nákupy za stovky miliónov eur, tak zostávajú zatiaľ iba vo forme projektov.