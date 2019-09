Predĺženie moratória na prieskumy pravdepodobne predloží Smer, povedal Danko

Predĺženie moratória na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami pravdepodobne predloží strana Smer, uviedol predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany Andrej Danko s tým, že by malo ísť o predĺženie zo súčasných dvoch týždňov na 60 dní.

Poslanci Smeru by to mali urobiť pozmeňovacím návrhom k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament posunul na septembrovej schôdzi do druhého čítania.

O predĺžení moratória ako prvý hovoril Danko. Podľa neho by sa prieskumy nemali zverejňovať 30 dní pred voľbami. Návrh zdôvodnil tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú. Predseda Smeru-SD Robert Fico ešte v piatok 20. septembra povedal, že by moratórium na zverejňovanie prieskumov pokojne zvýšil na 60 dní pred voľbami. „Manipulácia s prieskumami verejnej mienky je očividná. Používa sa nekalé ovplyvňovanie ľudí. Teraz platia dva týždne, návrh je 30 dní. Hovoríme o tom. Ja by som ho pokojne zvýšil na 60 dní, ale ak bude 30 dní kompromis, poslanecký klub Smeru ho podporí," uviedol.

Proti predĺženiu moratória je Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied či Inštitút verejných otázok. Sociologický ústav tvrdí, že návrhy na predĺženie moratória na zverejňovanie prieskumov preferencií politických strán pred voľbami sú v rozpore s princípmi slobody slova, zvýhodňujú politické strany na úkor verejnosti a môžu povzbudiť sledovanosť manipulatívnych zdrojov informácií.