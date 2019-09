Na októbrovú schôdzu SNS predloží deväť návrhov zákonov

Prvým ohláseným návrhom je zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Ministerstvo by spravovalo dva fondy – Fond na podporu športu a druhý pre cestovný ruch. Oba by mali mať rozpočet okolo 20 miliónov eur. Ministerstvo má začať fungovať od 1. januára 2021. „Ide o strategické ministerstvo. Potrebujeme, aby koordinovalo cestovný ruch a šport," dodal Danko. Októbrová schôdza parlamentu sa začína 15. októbra.

Národniari predložia návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. „Zriaďovatelia nemocníc by mohli ísť do ponukového konania až do troch miliónov eur," uviedol s tým, že to bude platiť aj pri rekonštrukcii internátov. Slovenská národná rada tiež navrhne, aby športovec mohol byť živnostník. Prichádza aj s návrhom, aby bola propagácia pedofílie trestným činom. „Tiež chceme pomôcť sociálne slabším skupinám a obchodným reťazcom. Obchodné reťazce by mohli priamo charite darovať drogériu," vysvetlil šéf národniarov. SNS sa bude snažiť presadiť zákaz uväzovať psy na reťaze. Zamestnávatelia by po novom mohli zamestnancov motivovať poskytovaním podnikových bytov. Poslanec za SNS Anton Hrnko už predložil návrh novely zákona o Policajnom zbore. Po novom by duchovní, ktorí pôsobia v polícii alebo ozbrojených silách, už nemuseli nosiť zbraň.

Koaličná SNS pripravuje aj návrh zákona o ochrane života. Žena by pred interrupciou mala vďaka zákonu disponovať všetkými potrebnými informáciami, čo potrat znamená a aká ekonomická a sociálna pomoc je každej žene k dispozícii.

Danko chce otvoriť zodpovednú diskusiu o potratoch. Uviedol, že okrúhly stôl bude budúcu stredu (2. 10.), zúčastniť sa ho majú zástupcovia odborných kruhov. Verí, že aj politici. Aktivity šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu a hnutia OĽaNO Igora Matoviča v tejto oblasti označil za „čisté politické farizejstvo“.

Predseda SNS doplnil, že by chceli presadiť napríklad zákaz reklamy na interrupcie, ale aj zaviesť povinné poučenie na vyšetrení či povinnosť dať tehotnej žene fotografiu plodu.

Predstavitelia Mostu-Híd už potvrdili, že sa okrúhleho stola zúčastnia. Pred neefektívnym prísnym zákazom uprednostňujú riešenie, ktoré plod chráni takým spôsobom, že ženy motivuje rozhodnúť sa pre jeho vynosenie. „Také riešenie obsahoval napríklad návrh poslanca Krajčího, ktorý bol predložený na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Ostatné návrhy smerovali len k vyvolávaniu napätia v spoločnosti,“ komentovala za stranu hovorkyňa Klára Debnár.

Most-Híd tiež poznamenal, že ak sa má v diskusii pokračovať, nemal by sa opomenúť názor odbornej obce, predovšetkým lekárov, gynekológov a psychológov.

Danko avizoval okrúhly stôl už pri podpise Memoranda za život a vlasť s mimoparlamentnou stranou Kresťanská demokracia Život a prosperita (KDŽP) – Aliancia za Slovensko. K diskusii chce pozývať „všetky relevantné politické strany“. Spoluprácu so stranou Mariana Kotlebu odmietol.