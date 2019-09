Vytvorili sme stranu, ktorá má silné miesto v politickom ringu, tvrdí Kiska

Vytvorili sme stranu, ktorá má silné miesto v politickom ringu. Na dnešnom ustanovujúcom sneme politickej strany Za ľudí v Košiciach to povedal jej zakladateľ a bývalý prezident Andrej Kiska. „Za ľudí je strana, ktorá presne vie, čo treba zmeniť, ako to zmeniť a predovšetkým je tvorená ľuďmi, ktorí vedia, ako tie zmeny realizovať. Preto verím, že sme vytvorili stranu, ktorá v budúcoročných parlamentných voľbách dosiahne dvojciferný výsledok,“ uviedol v príhovore Kiska.

Slovensko podľa bývalého prezidenta vždy vedelo zabrať v rozhodujúcich okamihoch. „Som presvedčený o tom, že sa tak stane aj v parlamentných voľbách v roku 2020. Nebojme sa, nemajme strach, my to spoločne dáme. Našou úlohou totiž je priniesť svetlo, víziu a nádej. Sme tím ľudí, ktorí majú svoj vlastný silný príbeh, ktorí obstáli v ťažkých situáciách a vedeli sa postaviť na stranu dobra, pravdy a spravodlivosti,“ konštatoval exprezident.

Je preto podľa neho dôležité nebyť ľahostajný a nenechať veci len tak plynúť. „Musíme v sebe nájsť chuť a energiu postaviť sa a prevziať zodpovednosť. Aby naše Slovensko bolo domovom pre každého,“ priblížil Kiska.

Zároveň vyzval všetky demokratické opozičné strany, aby boli jednotné. „Aj keď často bojujeme o rovnakého voliča, používajme pri tom férové nástroje. Musíme spolupracovať, ale to, či má byť spolupráca pred voľbami alebo po voľbách, na to používajme zdravý rozum. Smer vieme poraziť, ale už dnes musíme ukázať našim občanom, že tvoríme jasnú, spoľahlivú a stabilnú budúcu vládu. Za ľudí preto bude tmelom a spájačom a pred krikom uprednostníme pokojný a rozumný dialóg,“ dodal zakladateľ strany.

Politická strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí volí na dnešnom ustanovujúcom sneme v Košiciach svojho predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva. Na sneme budú členovia Za ľudí schvaľovať aj volebný program strany do budúcoročných parlamentných volieb. Podľa posledných dvoch prieskumov verejnej mienky by sa novozaložená strana Za ľudí dostala do parlamentu. Agentúra Focus jej 19. septembra namerala 6,5 percenta, podľa výsledkov agentúry MVK z konca augusta by stranu volilo 7,9 percenta voličov.