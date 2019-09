Stalker z Nového Mesta nad Váhom môže skončiť za mrežami

Trenčianski policajti obvinili 44-ročného Novomešťana v uplynulých dňoch. „Obvinený mal od augusta 2017 doposiaľ, najmä však za posledné dva mesiace, na rôznych miestach v Novom Meste nad Váhom sledovať svoju bývalú družku. Mal ju prenasledovať v mieste, kde pracovala, kde bývala, počas nákupov a všade, kde sa nachádzala,“ povedala Elena Antalová z oddelenia komunikácie a prevencie trenčianskej polície.

Keď bol v jej blízkosti, vulgárne jej podľa polície nadával a slovne sa jej vyhrážal. Žena začala mať obavy o svoj život, ale najmä o život ich maloletej dcéry. Stalker skončil vo väzbe a hrozí mu väzenie od šiestich mesiacov až do troch rokov.

Zlú skúsenosť má tiež Katarína z Pezinka, tá sa však na políciu neobrátila. „Našla som si podnájom a hneď som padla do oka majiteľovi bytu. Odkedy som sa nasťahovala, začalo sa peklo. Stále mi volal, všade som ho "náhodne“ stretávala, sedával mi pred bytom, keď som mala návštevu, s uchom na dverách, aby počul, o čom sa rozprávame. Na auto mi dával každý deň kvety, neustále ma žiadal o ruku a keď som ho odmietala, začal chodiť denne za mnou so zoznamom, s kým som sa v ten deň stretla, ako dlho som s ním bola, dokonca si zapisoval aj evidenčné čísla áut mojich známych. Z bytu som musela odísť a odsťahovať sa do iného mesta," opísala Katarína.

Polícia podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Bárdyovej do konca augusta eviduje 114 takýchto prípadov, 82 je objasnených, čo predstavuje 72-percentnú objasnenosť. „Pre porovnanie, v rovnakom období minulého roka evidujeme 103 prípadov. 73 z nich bolo objasnených, čo predstavuje 69-percentnú objasnenosť,“ uviedla Bárdyová.

Psychologička Magdaléna Krasulová sa so stalkingom stretáva čoraz častejšie. „Za posledné obdobie majú takéto prípady stúpajúcu tendenciu. Je to aj tým, že bola podľa vzoru Európskej únie sprísnená legislatíva. Pozitívne vnímam, že bol tento trestný čin zakotvený v našej trestnej sústave, pretože u niektorých ľudí je trestné stíhanie a vymeraný trest jediný spôsob, ako dosiahnuť, aby neohrozovali alebo nezastrašovali iných,“ dodala psychologička s tým, že väčšinou sa nebezpečného činu dopúšťajú ľudia na osobách, ktoré poznajú, vedia, že sú ustráchané, neschopné brániť sa a sú submisívne. „Ako by im to spôsobovalo radosť, že na človeka takto naliehajú a dokazujú si svoju domnelú silu, dominanciu,“ vysvetlila Krasulová.

Do ambulancie ku nej chodí niekoľko pacientok, ktoré najprv vo vzťahu znášali psychické alebo fyzické týranie zo strany partnera, po rozchode trauma pokračovala prenasledovaním. Ženy stalking obyčajne vnímajú s veľkými obavami a strachom.

„Sú zaplavené emóciami strachu a obáv. Rozum akoby nefungoval. Nevedia, čo majú spraviť, nevedia racionálne vyhodnotiť situáciu, utekajú, vyhýbajú sa miestam, kde môžu stretnúť páchateľa, a to len posilňuje jeho prevahu a falošný pocit moci, ktorý si týmto dokazuje,“ vysvetlila psychologička. Ženy podľa nej trpia, boja sa, robia chyby a ich strach sa prenáša na deti. Správajú sa presne tak, ako chce páchateľ. „Je veľmi dôležité, aby sa zdôverili svojmu okoliu, priateľom, polícii, pretože títo ľudia nie sú v situácii obete zaangažovaní a vedia ju reálnejšie vyhodnotiť,“ zdôraznila Krasulová. Psychologička prichádza do kontaktu s mužmi, ktorí takýto trestný čin páchajú, komunikovať s nimi musí najmä vtedy, ak bývalí partneri majú deti. „Väčšinou je to tak, že muži sú nekritickí k svojmu správaniu, neprijímajú žiadnu pomoc, radu, všetko berú osobne, sú útoční a badať, že sú agresívnejší. Dokazujú si svoje a absolútne nie sú schopní prispôsobiť sa novej situácii,“ konštatovala psychologička.

Sociálne siete a rôzne digitálne technológie zvyšujú možnosti páchateľov. Ženy zverejňujú o sebe podrobné informácie, kde sú, čo robia, pomaly aj to, čo jedia, dokedy sú tam. Polícia preto nabáda na opatrnosť pri tom, čo všetko človek prezradí o svojom súkromí.

Žena – stalkerka

Vo väčšine prípadov sa nebezpečného prenasledovania dopúšťajú muži. Polícia ale eviduje prípad, keď bola páchateľkou žena. Zuzanu z okresu Púchov Okresný súd v Považskej Bystrici v máji tohto roka odsúdil za pokračovací prečin nebezpečného prenasledovania a porušovania osobnej slobody na šesťmesačný podmienečný trest. „Súd obžalovanej uložil aj ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou,“ doplnil hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus. Rozsudok je právoplatný.

Zuzana začala obťažovať svojho partnera potom, ako jej oznámil, že sa s ňou rozchádza. Na druhý deň po ich rozchode sa podľa súdu potajomky vkradla do expriateľovho rodinného domu. Nechala mu nôž v sprchovacom kúte. O deň neskôr sa do domu vrátila a po kuchynskej linke porozhadzovala lieky. Keď sa muž vracal domov na bicykli, sledovala ho autom, trúbila na neho a vulgárne mu nadávala.

Jej tlak sa stupňoval, postupne chodila bývalému vracať veci, ktoré jej daroval. Najprv ich však zničila, znečistila výkalmi a v takomto stave ich rozvešala na plot okolo domu, alebo ich nahádzala do záhrady. Na zadný stierač jeho auta položila kostru potkana s odkazom – Potkan si, nič viac. Neskôr naň položila mŕtveho potkana previazaného čiernou stuhou. Muža kontaktovala aj cez sociálne siete, kde mu písala na profil jeho syna rôzne odkazy. Neustále mu volávala, za jediný deň 3. augusta 2016 mu zavolala celkovo 836-krát a 18. septembra 2016 až 1173-krát.