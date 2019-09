Remišová očakáva útoky na Kisku pre daňové úniky

Mimoparlamentná strana Za ľudí očakáva útoky voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi (Za ľudí) v súvislosti s daňovými kauzami, ktoré ešte stále nie sú doriešené. Povedala to poslankyňa a podpredsedníčka novovzniknutej strany Za ľudí Veronika Remišová v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Hovorí tiež, že všetky informácie týkajúce sa týchto káuz vychádzajú z nenávisti Roberta Fica (Smer-SD) voči Kiskovi, ktorý bol stále „neochvejným bojovníkom proti expremiérovi Ficovi (Smer-SD)“. „Nie je (Fico – pozn. TASR) vďaka nemu premiérom. Nestal sa vďaka nemu ani prezidentom, ani ústavným sudcom,“ povedala Remišová.

Remišová nepodporí zákon o stratifikácii nemocníc, ktorý do parlamentu predkladá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), pretože má výhrady voči tomu, akým spôsobom je toto opatrenie prezentované. Poukazuje na to, že s reformou prichádza ministerka vlády, ktorej predsedovia koaličných strán túto zmenu nepodporujú. „Je pri moci 12 rokov a prichádzajú s týmto zákonom päť mesiacov pred skončením vlády. Teraz prichádzajú s niečím, čomu oni hovoria, že je to mimoriadne zásadná zmena,“ skonštatovala Remišová, ktorá si myslí, že zákon treba ešte dopracovať.

O tom, či oslovia odídencov zo SaS, sa v strane ešte nerozprávali. Strana nechce otvárať tému registrovaných partnerstiev komunity LGBTI ani potraty. Podľa Remišovej chcú riešiť problémy, ktoré sú na Slovensku najvypuklejšie.

Dvojciferné číslo strany Za ľudí v parlamentných voľbách považuje jej podpredsedníčka za reálne. „Pomaly, ale postupne rastieme. Sme štvrtá najsilnejšia strana na politickej scéne. Určite si na to trúfame,“ tvrdí Remišová.