Podľa Gajdoša nehoda stíhačky neohrozuje suverenitu nášho vzdušného priestoru

Ochranu slovenského vzdušného priestoru dosiaľ zabezpečovalo dvanásť dvojmotorových ruských stíhačiek MiG-29 na základe abonentnej zmluvy. Letuschopné boli len asi tri z nich, ministerstvo počet funkčných strojov nezverejňuje. Predpokladané náklady na ich abonentnú prevádzku do konca roka 2023 sú 178 miliónov eur.

Ako členská krajina NATO máme záväzok nepretržitého zabezpečenia vzdušného priestoru nad naším územím. V podstate nepretržite sú to na vyčlenené dve nadzvukové stíhačky MiG-29 a jedno záložné lietadlo rovnakého typu, ktoré sú zaradené do pohotovostného systému. Na ďalších by sa mal realizovať výcvik pilotov.

Počet letuschopných stíhačiek je v mene zabezpečenia obranyschopnosti štátu utajovaný. Podľa našich informácií sa počet bojaschopných lietadiel mení, stroje musia absolvovať údržbu, predpísané práce či opravy porúch.

Minister obrany Peter Gajdoš po nehode stíhačky pri obci Nové Sady vyhlásil, že k dispozícii je toľko letuschopný migov, „aby sme zabezpečili bojovú pohotovosť a bezpečnosť občanov SR vrátane suverenity slovenského vzdušného priestoru“. Servis migov budeme podľa neho platiť dovtedy, kým na Sliači nepristanú americké stíhačky F-16 a nepreberú zabezpečenie suverenity nášho vzdušného priestoru.

O nákupe štrnástich taktických nadzvukových stíhacích lietadiel F-16 Block 70/72 od Spojených štátov, ktoré nahradia staré ruské migy, rozhodla vláda 11. júla tohto roku. Akceptovala návrh ministra obrany Petra Gajdoša, ktorý sa rozhodol dať prednosť americkým strojom pred švédskymi gripenmi.

Pôvodne bolo na obstarávanie vyčlenených 1,1 miliardy eur, nakoniec za lietadlá, výcvik, muníciu a logistiku rezort obrany zaplatí najmenej 1,589 miliardy eur. Prvé kusy majú prísť na Slovensko na konci roka 2023 a ostatné postupne v nasledujúcich dvoch rokoch.

Gajdoš po nehode vyhlásil, že „je potrebné okamžite zabezpečiť dokončenie nákupu lietadiel“. „Je skutočne dôležité pokračovať v realizácii modernizácie vzdušných síl, ale potrebné je aj pokračovať v ďalších projektoch, pretože zastaraná technika môže prispieť k takýmto nehodám,“ vyhlásil minister.