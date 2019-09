Zachránený pilot uľahčí vyšetrovanie nehody

Čo môže byť dôvodom na katapultáciu pilota?

Ťažko sa mi o tom hovorí, pretože som pri tom nebol, informácie okrem tých, čo priniesli médiá, nemám. Môže to mať však viacero príčin. Mohol mu vysadiť motor, rozsvietiť sa kontrolka „požiar“ alebo mu vysadila hydraulika. Tých možných dôvodov je naozaj veľa. Katapultovanie však bolo úplne správne rozhodnutie. Pred katapultáciou pilot nahlási vedúcemu lietania, aký má problém, a keď hrozí nebezpečná situácia, sám riadiaci pracovník mu dá pokyn, aby sa katapultoval.

Pilot nasmeroval lietadlo do neobývanej časti, aby predišiel škodám na životoch a majetku. Ide o štandardný postup?

Takúto povinnosť má pilot v predpisoch a v príprave, aby neohrozil obývané časti. Je jeho povinnosťou nasmerovať lietadlo tak, aby sa nestalo nešťastie. Pilot dokonca dokáže riadiť lietadlo aj bez motora, plachtí. Ak má dostatočnú výšku, dokáže ho ovládať, aby ho bezpečne nasmeroval do neobývanej časti.

Situáciu bude vyšetrovať nezávislá komisia, Krajské riaditeľstvo polície v Nitre pod dozorom prokurátora, na miesto okamžite prišiel aj minister obrany.

Je to štandardný postup pri takýchto nehodách. Ako prvá tam musí byť komisia odborníkov, ktorí vyšetrujú príčinu nehody. Polícia je v tomto prípade až druhoradá, až keď nastane možnosť, že sa nehoda stala z iných dôvodov než pilotáže a techniky.

Aký je postup vyšetrovania pri páde stíhačky?

Vyšetrovanie predovšetkým znamená vypočutie pilota, druhá vec, ktorá sa skúma, je korešpondencia medzi pilotom a riadiacim lietania, teda dispečerom. Súčasťou je tiež rozbor trosiek, kde by mala byť aj čierna skrinka. Z týchto pozostatkov nehody sa následne vyšetruje príčina nehody. Rýchlosť vyšetrovania závisí od toho, aký je to prípad. Napríklad keby to pilot neprežil, bolo by to zložitejšie vyšetrovanie. Pilot sa katapultoval a žije, sú dostupné všetky možné informácie, zrejme teda bude v tomto prípade jednoduchšie odhaliť príčinu havárie.