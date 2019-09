Polícia sa zaoberá výrokmi lídra PS Trubana o drogách z roku 2012

Polícia sa zaoberá výrokmi lídra mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michala Trubana o drogách, ktoré mali zaznieť na konferencii Manager Expo v roku 2012. Potvrdila to s tým, že prijala trestné oznámenie a vec momentálne preveruje.

Truban na videu v rámci svojej prednášky poslucháčom okrem iného hovorí o „hekovaní“ mozgu. „Hľadal som, či už neexistuje nejaký spôsob hekovania, ktorý náš mozog ohlupuje, zároveň je účinný a či sa z neho nedá poučiť. Vďaka mojej dlhodobej práci a skúsenostiam som na to prišiel. Existuje. Áno, sú to drogy,“ vyhlásil Truban. Následne vymenoval veci ako „chlast“, marihuana, kokaín, LSD, cigarety či čokoláda. „Tieto drogy sú úplne super softvéry, ktoré nám hekujú, ohlupujú náš mozog a vďaka ním sa stávame úspešní v určitom obore,“ podotkol líder PS vo videu. Ako fungujú „tieto látky“ podľa vlastných slov dlho skúmal a testoval počas svojej vysokoškolskej kariéry. S účastníkmi prednášky sa lúči so slovami „ďakujem vám za pozornosť a užívajte si drogy“.

Týmito výrokmi sa momentálne zaoberá polícia. „Polícia v Nitre vo veci koná. Prostredníctvom Okresnej prokuratúry v Nitre sme prijali trestné oznámenie a vec preverujeme,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. Príslušník polície Rastislav Rondík pre Nový Čas vyslovil podozrenie, že mohol byť spáchaný zločin šírenia toxikománie.

Truban na videu z konferencie používal aj rekvizity ako fľašu vína, keď hovoril o alkohole, či igelitové vrecúško, keď rozprával o marihuane. Publiku však na zázname vysvetlil, že nešlo o ozajstnú marihuanu.

Trubanove výroky o drogách na prednáškach sa riešili aj v predchádzajúcich mesiacoch. „Ja som nikdy v živote drogy nepredával, ani som nič podobné nerobil… ani som nikdy drogy nepestoval,“ reagoval v auguste líder PS. Truban sa priznal k opakovanému užívaniu marihuany a tvrdí, že pred 12 rokmi vyskúšal aj LSD.

Ku komunikácii okolo jeho predchádzajúceho videa, v ktorom opisoval školákom svoje zážitky s drogami, povedal, že sa „zachoval ako politik, ktorým nikdy nechce byť“. Dodal, že marihuanu mal viackrát a nebolo to iba raz na internáte.