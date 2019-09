Sulík ku kandidátke bez nespokojencov: Nebudem riešiť niekoho bobenko

Líder SaS predstavil svoju víziu kandidátky do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Prekvapením nie je, že na nej chýbajú mená ako Ľubomír Galko, Jozef Rajtár či Natália Blahová. Naopak pribudli mená ako Václav Mika, Juraj Droba či Zlý Zajo. Pod pseudonymom sa skrýva známy youtuber Ladislav Miko. Tretie miesto Sulík rezervoval Jane Kiššovej. Tá síce prostredníctvom sociálnej siete uviedla, že ponuku neprijme, Sulík však plánuje na nominačnom sneme strany kandidátku predložiť a to s neobsadeným tretím miestom. „Ak neprijme túto ponuku, mám veľmi kvalitnú náhradu. Radšej by som tam ale videl Janu,“ povedal Sulík. Dodal, že vie minimálne o ďalších troch návrhoch kandidátky a napokon rozhodnú členovia. So svojím návrhom však očakáva spokojnosť. Zdôraznil, že je nevyhnutné začať prezentovať program a uchádzať sa o priazeň voličov. „Nebudem riešiť niekoho bobenko,“ reagoval Sulík na vzburu vo vlastnej strane. Zopakoval, že konflikt sa pokúsil vyriešiť na mimoriadnom sneme, kde ho potvrdili vo funkcii predsedu SaS. Skupinka nespokojencov však jeho závery odmietla rešpektovať. „To sa stáva aj v lepších rodinách,“ dodal.

Sulík zdôraznil, že teraz už musí byť každému jasné, že SaS nepôjde do volieb v koalícii. Prípadnú povolebnú spoluprácu opozičných strán podmieňuje jasným záväzkom partnerov, že nebudú spolupracovať so Smerom, budú trvať na riadnom vyšetrení vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky a zaviažu sa, že v spoločnej koalícii budú hľadať prieniky a neútočiť na seba navzájom. „Ak to bude aktuálne, SaS sa k tomu iste pridá,“ povedal Sulík.

SaS zvedie boj o voliča zrejme s koalíciou liberálnych strán Progresívne Slovensko a Spolu. „V ich programe je mnoho vecí rozumných, ale nájdeme tam aj zvyšovanie daní alebo štátnych výdavkov. My sme pravicová strana, oni ľavicová a na tom sa bude lámať liberálny volič,“ povedal Sulík. Zdôraznil, že pre Slovensko je problémom spravodlivosť, zdravotníctvo, školstvo či všeobecne životná úroveň, nie LGBT témy. „My sme za, ak budú predmetom dohody, dvihneme za registrované partnerstvá ruku, ale nenecháme na tom stroskotať rozumnú pravicovú vládu,“ povedal Sulík.

Obavy z nestability prípadnej šesť až sedem-člennej koalície nemá. Zárukou majú byť jasné dohody, a to programové vyhlásenie a koaličná zmluva, ktoré sa budú dodržiavať. Sulík opäť odmietol akúkoľvek spoluprácu so Smerom, aj keby na jeho čele už nestál Robert Fico.