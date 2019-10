Sulík: Som obeť Kočnera. Mika: Svedčím proti nemu. Droba: Nevedel som, že je to Zsuzsová

Kandidačnú listinu do parlamentných volieb by mala SaS schváliť na kongrese tento víkend. Liberáli v pondelok zverejnili prvých pätnásť mien. Na tri z nich padá Kočnerov tieň.

VIDEO: Je Kočnerovou obeťou aj Richard Sulík? Prečo Václav Mika chodil s Kočnerom na lyžovačky a teraz proti nemu svedčí na súde? Ako komunikoval Juraj Droba so Zsuzsovou a kedy sa stretol s Kočnerom? Neublíži liberálom tieň, ktorý vrhá Kočner?

Predseda SaS Richard Sulík sa ani pri predstavovaní kandidátov nevyhol otázke ohľadom vzťahu s obvineným M. Kočnerom. „Aké priateľstvo? Ja som obeť Kočnera,“ zopakoval niekoľkokrát Sulík. Rovnako odmietavo sa ku Kočnerovi vyjadril aj Václav Mika, ktorý je novou posilou liberálov a mal by kandidovať z desiateho miesta. V minulosti sa Mika objavil na fotografiách spolu s Kočnerom, a to na chate v lyžiarskom stredisku Donovaly. Do tretice sa TV Pravda pýtala na kontakty s obvinenými Kočnerom a Zsuzsovou Juraja Drobu, predsedu BSK, ktorý by mal kandidovať z jedenásteho miesta kandidátky SaS.