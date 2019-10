Nicholsonová: Prestížna agentúra by mala zostať v Bratislave

Ďuriš Nicholsonová sa – podľa jej slov – len náhodou dostala k stanovisku európskeho Výboru pre právne veci, ktoré bolo označené ako tajné. Výbor ním spochybňuje, či má Rada Európskej únie právo vyberať sídla európskych agentúr. „Prakticky len náhodou som sa dozvedela, že sú takéto snahy,“ zdôraznila v rozhovore pre TV Pravda.

Bratislavské sídlo Európskej agentúry práce by malo začať fungovať už v tomto roku. Výbor EP pre právne veci však spochybňuje spôsob výberu sídla agentúry. Môže Bratislava agentúru stratiť? Pre TV Pravda odpovedá Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa EP (SaS).

Považuje však za málo pravdepodobné, že by ELA nesídlila v Bratislave. „To by už nieslo prvky retroaktivity a veľmi pochybujem, že by sa na to podujali európske inštitúcie,“ dodala s tým, že minulý týždeň bola na zasadnutí výboru, ktorému predsedá aj šéf agentúry, ktorý vysvetľoval priority a zameranie tejto organizácie. „Bolo úplne jasné, že sídlo bude v Bratislave,“ zopakovala europoslankyňa.

„Návrh právneho výboru, ktorý navrhuje predsedovi Európskeho parlamentu žalobou napadnúť rozhodnutie všetkých členských štátov EÚ o určení sídla ELA v Bratislave, nie je opodstatnený a neobstojí najmä v právnej rodine,“ reagoval riaditeľ komunikačného odboru ministerstva práce Michal Stuška. „Výber sa uskutočnil od začiatku výhradne na základe práva EÚ. Určenie sídla agentúry EÚ podľa pravidiel vždy musí prebehnúť podľa politického rozhodnutia, na ktoré je potrebná vzájomná dohoda zástupcov vlád členských štátov. Ako je známe, v júni absolútna väčšina vlád členských štátov hlasovala jednoznačne práve za našu Bratislavu,“ dodal.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej sa situácia bude riešiť na pôde europarlamentu a v rade Európskej únie. „Urobím všetko preto, aby sme sa vyhli akýmkoľvek pochybnostiam, či ELA u nás bude, alebo nebude,“ povedala rozhodne. Nechcela konkretizovať, kto môže mať záujem, aby agentúra nesídlila na Slovensku. „Máme nejakú predstavu, nemôžem však povedať, odkiaľ tie tlaky pochádzajú. Veď aj o stanovisku som sa dozvedela nedopatrením. A to považujem za najviac zarážajúce,“ uzavrela.

V júni Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu rozhodla, že agentúra bude sídliť v Bratislave. ELA má presadzovať dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility, koordinovať sociálne zabezpečenia, zabezpečovať spoluprácu členských štátov vrátane výkonu spoločných inšpekcií práce.