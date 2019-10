Andrej Kiska je po 3,5-hodinovej operácii srdca v poriadku

Uviedol to na svojom facebookovom profile.

Zákrok mal absolvovať kvôli bežnému problému so srdcom. „Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia," uviedol Kiska v stanovisku k medializovaným informáciám o tom, že ho čaká operácia. Exprezident by podľa vlastných slov mal v nemocnici pobudnúť dva až tri dni. „Verte mi, že týchto pár dní oddychu mi možno aj dobre padne," dodal Kiska.

Andrej Kiska bol prezidentom SR v období rokov 2014 až 2019. Momentálne pôsobí ako predseda politickej strany Za ľudí a plánuje kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.