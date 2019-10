Komu patrí strom, ktorý zabil chlapca?

Topoľ patrí k rieke

Environmentalista Ján Dobšovič objasňuje, že topoľ patrí medzi rýchlorastúce listnaté dreviny. Jeho drevo je ľahké, veľmi mäkké, málo pevné a pružné. Vyvráti sa aj s koreňmi len zriedka, častejšie však zvyknú pri silnom vetre padať konáre. „Asi to bolo v takom počasí zle zvolené miesto na vychádzku,“ mieni Dobšovič. Z ekologického hľadiska topole majú pri rieke Nitra svoje opodstatnenie, pretože majú funkciu vetrolamov. Dobšovič tvrdí, že ak už majú stromy rásť na brehu rieky, mali by to byť práve topole. Upozorňuje však, že aj zo zdravého stromu môžu padať konáre. No to nie je vždy dôvod na vyrúbanie celého stromu, skôr na jeho ošetrenie.