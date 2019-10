Danko obvinil Pellegriniho, že porušil koaličnú dohodu

Kameňom úrazu sa stalo zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré dnes schválil vládny kabinet. Vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy na historickú hodnotu 580 eur z úrovne 520 eur. Premiér hneď po rokovaní vlády potvrdil, že táto úprava nebola prijatá konsenzuálne, ako je to na vláde bežné, ale musel dať hlasovať.

Štyria ministri návrh nepodporili a hlasovania sa zdržali. Boli medzi nimi ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS), ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, minister obrany Peter Gajdoš (obaja SNS) a minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Andrej Danko hovorí o porušení koaličnej zmluvy. Pozrite si jeho dôvody.

Práve v samotnom hlasovaní vidí Danko problém. „Odkedy vláda funguje, nepamätám si, kedy by vláda hlasovala. Vždy sa uznesenia podľa koaličnej zmluvy prijímajú konsenzuálne,“ zdôraznil Danko. Dodal, že v prípade, keď má nejaká strana výhradu k akejkoľvek téme preberanej na vláde, dotknutá vec sa odloží a vytvorí sa priestor na ďalšie rokovanie.

Podľa jeho názoru si Pellegrini na téme minimálnej mzdy urobil PR. „SNS je za zvýšenie minimálnej mzdy, tá minimálna mzda by mohla byť spokojne aj 600 eur, ale na druhej strane musia podnikatelia počuť, ako im pomôžeme odbremeniť ich, keď im diktujeme minimálnu mzdu,“ doplnil predseda národniarov.

Danko si myslí, že pri zvyšovaní miezd by sa mal štát najprv pozrieť do zrkadla. „Aby najprv štát dodržiaval minimálnu mzdu a potom deptal podnikateľov, diktoval to súkromnému sektoru, alebo aby si na tom politici robili PR, ako to dnes spravil predseda vlády,“ uviedol.

Danko uviedol, že premiéra pred rokovaním kabinetu požiadal, aby návrh odložil. Schválenie vyššej minimálnej mzdy je podľa neho nezodpovedné a chce vedieť, aký to bude mať vplyv na štátny rozpočet a podnikateľov. Zároveň dodal, že by bolo potrebné zaoberať sa aj minimálnymi dôchodkami.

Narušenie koaličnej zmluvy?

Pellegrini sa k Dankovým výhradám nevyjadril, tlačový odbor Úradu vlády SR na otázky Pravdy odpovedal, že predseda vlády nebude na tlačovú konferenciu predsedu NR SR reagovať. V diskusnej relácii Rádia Expres však dnes Pellegrini povedal, že si nemyslí, že by rokovaním o minimálnej mzde došlo k narušeniu koaličnej zmluvy. „Pre mňa je situácia stabilná,“ podčiarkol premiér.

Predseda koaličného Mostu-Híd Béla Bugár jednoznačne neodpovedal na otázku, či aj on považuje konanie premiéra za porušenie koaličnej dohody. „Predseda vlády pán Pellegrini by na požiadavky koaličného partnera mohol reagovať citlivejšie,“ naznačil Bugár.

Politický analytik Ján Baránek upozornil, že jednotlivé strany sú už v predvolebnom zápase. „To, že sú stále koaličnými partnermi, je už len vynútené okolnosťami, aby sa vláda nerozpadla. Už je to predvolebný boj. Danko hovoril o tom, že treba brať ohľad aj na schopnosť podnikateľov zniesť navýšenie minimálnej mzdy, čo má pravdu, je to väčšie zaťaženie pre podnikateľov. Pellegrini sa zase potrebuje zapáčiť pracujúcim, takže je to už v rámci predvolebného boja a neplatia žiadne dohody,“ priblížil analytik.

„Oni už dovládnu tak či tak, neviem si dosť dobre predstaviť, že by sa malo niečo závažné stať. Môžeme rátať s tým, že takéto konflikty budú vznikať až do volieb,“ uzavrel Baránek.

