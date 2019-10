Karel Gott: Po rakovine prišla akútna leukémia

Akútna leukémia, čo je to za ochorenie?

Ide o ochorenie krvotvorby, kde vzniká nádorový klon bielych krviniek, ktorý úplne pohltí zdravú kostnú dreň a tým pádom normálne krvinky – ani biele, ani červené, ani krvné doštičky sa neprodukujú v dostatočnej miere. Z toho následne pramenia komplikácie, na ktoré pacient nakoniec zomiera. Môže ísť o infekcie, krvácavé komplikácie a podobne. Inak povedané, ide teda o nádor kostnej drene, krviniek, ktorý takto postihuje pacienta.

Má pacient nádej na uzdravenie?

Táto choroba sa dá aj vyliečiť. Šanca však závisí od veku pacienta, typu leukémie, od vážnosti postihnutia a ďalších rizikových faktorov. Niektoré typy leukémie sú z hľadiska prognózy horšie, niektoré lepšie. Starší pacienti sú vo vyššej rizikovej skupine ako mladší. Komplikáciou je, keď leukémia vzniká po inom ochorení, čo bol aj prípad pána Gotta, ktorý sa vyliečil z agresívneho lymfómu. Akútna leukémia tak bola v podstate sekundárnou leukémiou, ktorá už má horšiu prognózu.

U Gotta jej predchádzala porucha krvotvorby v podobe myelodysplastického sydrómu. Čo to znamená?

Je to to porucha krvotvorby, nie to však ešte leukémia. Už je to ale porucha, ktorá sa čiastočne, v pokročilejších fázach, lieči niekedy ako leukémia. U väčšiny pacientov potom ochorenie prepukne do leukémie.

Myelodysplázia je spôsobená, resp. u časti pacientov môže byť spôsobená, práve určitou predchádzajúcou liečbou, napríklad nádorového ochorenia, kde sa pri liečbe využili iné cytostatiká (pozn. liek, ktorý má za zastaviť rast alebo ničiť nádorové zmenené tkanivo v organizme, podobne ako antibiotikum ničí baktérie).

Je veľká pravdepodobnosť, že sa nádorové ochorenie po vyliečení, hoci aj v inej forme, vráti?

Každý pacient, ktorý prekoná rakovinu a vylieči sa, alebo sa aspoň úspešne lieči, má isté percento rizika, že sa choroba vráti. To znamená, že buď dôjde k recidíve pôvodnej choroby, alebo sa pri niektorých pacientoch môže objaviť práve komplikácia krvotvorby, čo je napríklad myelodysplastický sydróm. Komplikácie, ktoré nastali u pána Gotta, pravdepodobne súviseli s oslabením imunity po prekonanej rakovine lymfatických uzlín a zároveň sa začala u neho vyvíjať porucha krvotvorby.