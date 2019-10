Hlina: Matovič je predajňa so zmiešaným tovarom. Jeho cieľom je vždy útok a boj, dodal Beblavý

Rozruch vyvolal šéf obyčajných ľudí Igor Matovič, keď vyzval kresťanských demokratov, aby sa vzdali témy okolo registrovaných partnerstiev. Podľa Hlinu môžu byť všetci konšpirátori pokojní a sami si prečítať, že v dohode medzi KDH a PS/Spolu nie je nič o registrovaných partnerstvách. Jediným faktom podľa neho je to, že sa o tejto téme rozprávajú. „Nemôžem za to, že niektorí si mýlia vyjednávanie a vydieranie,“ vyhlásil Hlina. Podľa jeho slov je dôležité hovoriť aj o tejto téme s tým, že možno nájdu prienik a možno nie. Za dôležitú označil kultivovanú debatu. „Igor Matovič klame, tára, fabuluje, ešte možno expresívnejšie výrazy by som našiel,“ povedal Hlina.

Jeho slová potvrdil aj Beblavý. Zdôraznil, že podľa prieskumov má PS/Spolu podporovateľov aj medzi kresťanskými a konzervatívnymi voličmi a s KDH rokujú práve preto, aby ľuďom ukázali, že vedia spolupracovať a pri prvej ťažkej téme sa nerozhádajú. To je podľa neho dôvod, prečo rokujú aj o registrovaných partnerstvách, ale aj o ďalších zložitých témach. „Jeho cieľom je vždy útok a boj. Niekedy s vládou, niekedy s kolegami, niekedy pravdivo, niekedy nepravdivo,“ reagoval Beblavý na Matoviča. Politici v relácii upozornili aj na to, že kým ich pozície v kultúrno-etických otázkach sú jasné, u matovičovcov to tak nie je. „Igor Matovič je predajňa so zmiešaným tovarom. Nevie garantovať, ako zahlasuje jeho klub,“ povedal Hlina. Beblavý dodal, že kľúčová je vôľa k spolupráci.

Beblavý sa vyjadril aj ku kritike jeho vystúpenia na sneme Za ľudí, keď kiskovcov vyzval, aby sa pridali ku koalícii progresívcov a Spolu. Zdôraznil, že ak by sa dokázali dohodnúť, vyslali by tým jasný signál, že vedia spolupracovať. Odmietol však, že by sa aj pre drogovú kauzu lídra Progresívneho Slovenska Michala Trubana hľadal nový líder opozície. „O výmene lídra v PS/Spolu neuvažujeme,“ povedal Beblavý. Hlina uviedol, že podvedome chcú ľudia voliť víťaza a preto chápe snahu spojiť tieto tri subjekty do jednej koalície. „Vidí sa mi ako racionálna, dáva logiku a stále je tam dosť miesta pre nás, ako konzervatívnu stranu,“ povedal Hlina.

A ako vníma šéf KDH vstup Štefana Harabina na politickú scénu? „Máme na viac. Slovensko má na viac,“ komentoval Hlina.

Politici otvorili aj tému krížového vlastníctva v zdravotníctve. Ako chcú obmedziť vplyv finančnej skupiny Penta na slovenské zdravotníctvo a necíti aj Beblavý časť zodpovednosti za aktuálny stav? Viac sa dozviete v diskusnej relácii Ide o pravdu.