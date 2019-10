Threema: Jankovská mala v kauze zmenky ovplyvňovať sudkyňu v prospech Kočnera

Vyplýva to z dešifrovanej komunikácie cez aplikáciu Threema, ktorú dnes zverejnil Denník N.

Z informácii vyplýva, že už bývalá štátna tajomníčka ministerstva mala priamo ovplyvňovať vývoj súdneho pojednávania a s Marianom Kočnerom, ktorý je obvinený v kauze zmenky, ale aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, si od septembra 2017 do mája 2018 vymenila vyše 6 000 správ.

Jankovská však na tlačovej besede, ktorú zvolala pri príležitosti svojho odstúpenia z postu štátnej tajomníčky pred médiami vyhlásila, že s Kočnerom žiadnym spôsobom nekomunikovala.

Z dešifrovanej komunikácie však vyplýva, že Jankovská priamo zadávala pokyny sudkyni Maruniakovej, ktorá rozhodovala v prípade pravosti jednej zo zmeniek.

„Zájdeš za tou Zuzou prosím? Dnes by bol kupec na zmenky, stačilo by mu prvostupňové rozhodnutie. Nedáva síce veľa, ale hneď… Keď bude znalecký, tak Zuza by mohla rozhodnúť. Nech už sa niečo konečne pohne. Vianoce za dverami,“ písal Kočner Jankovskej.

„Jasné, dám ti vedieť,“ bola jej odpoveď.

„Zuzka píše, že výborne. Píše, že v pondelok to vybaví, tak dúfam, že áno. Vymaž prosím, pre istotu,“ napísala Jankovská po nejakom čase.

Medzi správami sa objavili aj informácie o Maruniakovej neistote a strachu, ktoré Kočnera rozčuľovali a začal sa vyhrážať. „Tak nech robí, čo má. Lebo skončí ‚na Kuciaka’…," odpísal večer 26. februára 2018. V deň, keď sa médiá dozvedeli o vražde Jána Kuciaka.

Jankovská: Je to podvrh

Jankovská považuje medializované prepisy za podvrh.

Údajnú komunikáciu medzi ňou a Marianom Kočnerom považuje za jeden veľký blud a podvrh. Jankovská tvrdí, že po Slovensku koluje niekoľko verzií tejto údajnej komunikácie. „Podnikám všetky potrebné právne kroky na svoju obranu,“ uzavrela.

Pellegrini: Je správne, že už nie je tajomníčkou

Na základe informácií, ktoré postupne prenikajú na verejnosť, je správne, že Monika Jankovská viac nesedí na stoličke štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. Vyhlásil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer). Ďalšie kroky sú podľa jeho slov už v rukách polície a prokuratúry. „Tie majú voľné ruky, aby konali, ako konať majú,“ deklaruje premiér.

Gál: Malo by byť vznesené obvinenie

„Ak je pravdou to, že tieto prepisy sú poskytnuté médiám z trestných spisov, a teda nimi disponujú orgány činné v trestnom konaní, mali by okamžite vzniesť obvinenie,“ vyjadril sa k medializovanej komunikácii minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Zároveň dodal, že môže konať len v rámci svojich zákonných kompetencií. „Skutky, ktoré sú v komunikácii opísané, nezakladajú disciplinárne a ani morálno-etické previnenie, keďže v týchto prípadoch môže ísť o vážne podozrenie zo spáchania trestného činu,“ dodal vo svojom vyhlásení.

Je sklamaním, že súdna rada nekonala ráznejšie, vyhlásil Ľuboš Kostelanský

Je to sklamanie, že Súdna rada SR ako najvyšší poradný orgán justície nebola schopná zaujať v prípade zhabaných mobilných telefónov zásadnejší postup. Pre agentúru SITA takto okomentoval Ľuboš Kostelanský z Transparency International Slovensko (TIS) rozhodnutie súdnej rady z pondelka 30. septembra. Na zasadnutí sa jej členovia uzniesli, že v prípade zásahu polície voči sudcom zriadia vlastnú päťčlennú komisiu, ktorá prípad preverí. V TIS dúfajú, že nejde len o stratégiu, ako zahrať do starena záležitosť, ktorá vrhá veľmi nepriaznivé svetlo na justíciu. Očakávajú, že práca komisie prinesie hmatateľné výsledky. Vlastné komisie nie sú novinkou, obdobne súdna rada postupovala aj v prípade výkladu sudcovskej etiky či správaní sa sudcu Štefana Harabina.

TIS na jednej strane oceňuje postup súdnej rady v prípade zásahu polície voči sudcom, na druhej strane dodáva, že stanovisko mohlo byť aj ráznejšie. „Rozhodnutie rady využiť svoje kompetencie a zriadiť vyšetrovaciu komisiu považujeme za správne. Chceme veriť, že nejde len o stratégiu, ako zahrať do stratena záležitosť, ktorá vrhá veľmi nepriaznivé svetlo na justíciu. Očakávame, že práca komisie prinesie v primeranom čase hmatateľné výsledky a jej členovia urýchlene preveria minimálne etickú rovinu údajného konania sudcov," uviedol Kostelanský. Dodáva, že je pre TIS sklamaním, že Súdna rada a jej predsedníčka neboli schopní zaujať spoločný postoj k mimoriadne vážnym podozreniam smerujúcim ku konkrétnym sudcom, ktoré značne rozrušili verejnosť. „Justičná elita takto premeškala príležitosť vyslať signál, že takéto konanie ich kolegov – sudcov, ak k nemu došlo, je aj pre nich neprijateľné," povedal analytik TIS.

Súdna rada už vlastné komisie zriaďovala aj v minulosti, napríklad v prípade výkladu sudcovskej etiky. Po istom čase tieto komisie prijali stanoviská, pričom skôr slúžili ako odporúčania. Oproti prípadom porušenia sudcovskej morálky či etiky je prípad zásahu Národnej kriminálnej agentúry voči niektorým sudcom omnoho zásadnejší. V novodobej histórii Slovenska ide vôbec o prvý medializovaný prípad zásahu orgánov činných v trestnom konaní voči súdnej moci pre podozrenie z páchania závažnej trestnej činnosti.

Okrem Jankovskej policajti vzali 22. augusta mobilné telefóny aj ďalším sudcom či prokurátorom. Viaceré médiá priniesli informácie, že má ísť o prokurátora Bystríka Paloviča, sudkyňu Zuzanu Maruniakovú (OS BA V), Miriam Repákovú (OS BA I), ako aj Jankovskej sestru – krajskú sudkyňu Andreu Haitovú. Polícia by mala mať v rukách aj telefón právničky Evy Timár Myjavcovej a asistentky poslanca za Smer Jozefa Bučeka Dariny Lenártovej. S tou sa Jankovská poznala, na sociálnej sieti sú dostupné ich spoločné fotografie. Timár Myjavcová zasa bola v minulosti správkyňou konkurznej podstaty v kauzách, ktoré sa spájajú s menom kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera.

Polícia na konci augusta vysvetlila, že vykonala zaisťovanie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zaistenými správami z telefónu Mariana Kočnera prostredníctvom chatovacej aplikácie Threema.