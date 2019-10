Pohroma pre Trubana a spol., ktorí už pomaly skladali novú vládu?

Podľa prieskumov by Trubanove Progresívne Slovensko mohlo zostaviť po budúcoročných voľbách vládu zostavenú z komplikovanej 7-koalície. A to spolu so stranami Spolu, Za ľudí, SaS, OĽaNO, KDH a Sme rodina. Na druhej strane rieky by v takom prípade zostali Smer, SNS a ĽSNS. Na scéne sa však objavila aj ďalšia strana a to Vlasť Štefana Harabina. "Nástup tejto strany môže komplikovať život tým stranám, ktoré už pomaly skladajú vládu," povedal tento týždeň pre TV Pravda politický analytik Ján Baránek.