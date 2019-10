Pokuty za nedodržanie rýchlosti prídu poštou

Inštitút objektívnej zodpovednosti platí už sedem rokov. V praxi to znamená, že policajti nezastavia auto a nepokutujú vodiča, ale na základe záznamu z priestupku pošlú majiteľovi vozidla rozkaz o uložení sankcie a výzvu na zaplatenie.

Ak je auto splácané na lízing a v evidencii vozidiel je uvedená ako vlastník lízingová spoločnosť, pokuta je adresovaná držiteľovi auta. Ak je auto firemné, patrí teda právnickej osobe, sankcia bude adresovaná firme.

Podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Bárdyovej platí zásada: ak majiteľ do 15 dní od doručenia výzvy zaplatí dve tretiny z uloženej sumy, pokuta sa považuje za zaplatenú v plnej výške. "Iné možnosti zmiernenia výšky pokuty neprichádzajú do úvahy, nakoľko presný sadzobník pokút je uvedený priamo v zákone,“ dodala hovorkyňa.

Po pätnástich dňoch od doručenia výzvy na zaplatenie pokuty už musí majiteľ auta pokutu zaplatiť v plnej výške. „Zaplatením sa celá vec ukončuje bez akéhokoľvek zápisu do evidencie vodičov. Pokutu nebude možné zaplatiť v hotovosti, iba na príslušný bankový účet,“ upozorňuje Bárdyová.

Majiteľ auta môže podať voči rozkazu odpor a uviesť údaje o vodičovi, ktorý pravidlá cestnej premávky porušil. V prípade neúspešného odporu však uhradí aj trovy konania vo výške 30 eur. Na rozdiel od najjednoduchšieho postupu, keď vodiča zastavia policajti na mieste, pri inštitúte objektívnej zodpovednosti nie je možnosť odísť bez trestu. Policajt totiž pri zastavení vozidla môže zvoliť aj pokarhanie a vodič vtedy nemusí platiť nič.

Inštitút objektívnej zodpovednosti považuje dopravný analytik Ján Bazovský za problematický. Upozorňuje, že chýba automatizovaný systém na dokumentovanie priestupkov.

„Pôvodnou myšlienkou bolo, že pri prekročení rýchlosti radar odfotografuje auto, automaticky zistí v evidencii majiteľa, vyhotoví trestný rozkaz so sankciou a policajt to iba podpíše a pošle. Toto u nás ale nefunguje,“ konštatoval Bazovský, podľa ktorého zo zákona priestupok musí byť dokázaný konkrétnemu priestupcovi. Policajti ho teda musia dokazovať, čo je beh na dlhšie trate a drahší proces.

„Vyberie sa viac peňazí na pokutách, to je jediný efekt. Nevidím dôvod, prečo sú zameraní práve na prekročenie maximálne rýchlosti, pri nehodovosti je to štvrtá až piata príčina. Mali by sa zamerať na iné veci, napríklad železničné priecestia či jazdu na červenú,“ myslí si Bazovský.

Pokuty za prekročenie rýchlosti v obci

o 6 až 10 km/h 15 eur o 11 až 15 km/h 39 eur o 16 až 20 km/h 66 eur o 21 až 25 km/h 96 eur o 26 až 30 km/h 141 eur o 31 až 35 km/h 201 eur o 36 až 40 km/h 270 eur o 41 až 45 km/h 342 eur o 46 až 50 km/h 402 eur o 51 až 55 km/h 471 eur o 56 až 60 km/h 540 eur o 61 až 65 km/h 600 eur o 66 až 70 km/h 699 eur viac ako 70 km/h 798 eur

Pokuty za prekročenie rýchlosti mimo obce

o 11 až 15 km/h 30 eur o 16 až 20 km/h 42 eur o 21 až 25 km/h 66 eur o 26 až 30 km/h 99 eur o 31 až 35 km/h 162 eur o 36 až 40 km/h 201 eur o 41 až 45 km/h 270 eur o 46 až 50 km/h 342 eur o 51 až 55 km/h 402 eur o 56 až 60 km/h 471 eur o 61 až 65 km/h 540 eur o 66 až 70 km/h 600 eur o 71 až 75 km/h 699 eur viac ako 75 km/h 798 eur