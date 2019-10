Priehradu s výhľadom na Štefánikovu mohylu napustia

„Verím, že obnovená vodná nádrž prispeje k rozvoju cestovného ruchu,“ teší sa primátor Brezovej Jaroslav Ciran. „Vidno odtiaľto na mohylu, je to jeden z tzv. chránených pohľadov,“ vysvetľuje. Priehrada patrí do ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky – Štefánikovej mohyly na Bradle. Mesto by pri vodnej stavbe chcelo v blízkej budúcnosti vybudovať oddychovú zónu s posedením, ohniskom, grilom. Aj územný plán počíta s východným brehom priehrady na športové a rekreačné využitie. „Sme presvedčení, že sa život vráti na brehy priehrady. Kedysi sa v nej plávalo, v zime korčuľovalo a toto je aj náš cieľ,“ dodal. Okolie nádrže za roky nepoužívania zarástlo burinou a náletovými drevinami.

Riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Dúcz vysvetľuje, že do nádrže vtekal potok Bystrica a zachytávala aj vodu zo svahov Malých Karpát. Pri rekonštrukcii v prvom rade riešili vodotesnosť vodnej stavby, práve kvôli netesnosti, podmáčaniu a havarijnému stavu južnej strany hrádze museli priehradu v minulosti vypustiť. Voda v tom čase presakovala z priehrady a hrozilo, že sa pretrhne a ohrozí obyvateľov Brezovej pod Bradlom. Rohodnutie o okamžitom vypustení vydal koncom roka 2009 vtedajší Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne. „Vyriešili sme to podzemnými tesniacimi stenami, ktoré v priemere siahajú do hĺbky sedemnásť metrov. Osadili sme osem pozorovacích sond na sledovanie hladiny podzemných vôd. Zrekonštruovaná bola aj hrádza,“ uviedol Dúcz. Oprava vodnej nádrže prispeje k zníženiu pravdepodobnosti povodní v rámci častí mesta.

Samotná rekonštrukcia stála 300-tisíc eur a podarila sa za desať mesiacov. V nádrži je zatiaľ vody len tak na dne. Podľa Dúcza potrvá napúšťanie dva až tri roky. „Zhromažďovať budeme to, čo nám pošle nebo. Práve v týchto častiach Malých Karpát mávame veľké problémy pri prívalových dažďoch,“ hovorí šéf vodohospodárskeho podniku s tým, že nádrž zadrží aj storočnú povodňovú vlnu do 157-tisíc kubíkov. Vojde do nej celkovo 350-tisíc kubíkov vody, pričom výška hrádze je 12 metrov a v najhlbšom mieste má 8 metrov.