ĽSNS vyzvala poslanca Jána Moru, aby vystúpil z ich poslaneckého klubu

„Po dlhodobejších ideologických a názorových nezhodách vedenia strany s poslancom NR SR Jánom Morom sme sa dohodli na ukončení spolupráce,“ uviedol Beluský a dodal, že mu zároveň odporučili, aby vystúpil z poslaneckého klubu ĽSNS. V poslaneckom klube ĽSNS by tak po jeho odchode zostalo 11 poslancov.

Poslanecký klub ĽSNS mal na začiatku volebného obdobia pôvodne 14 poslancov. V novembri minulého roku Kotlebov klub opustil Juraj Kolesár. Strana ho následne vyzvala, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. V parlamente ostal pôsobiť ako nezaradený poslanec.

Klub tiež prišiel o poslanca po tom, ako Milan Špánik, náhradník za odsúdeného Milana Mazureka, do klubu nevstúpil. Zdôvodnil to tým, že by mu pôsobenie v klube „neumožnilo spoluprácu s inými stranami v komunálnej politike“. Špánik je taktiež poslanec mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom.