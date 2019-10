Weissenbacher: Mazurekov návrat je pokus o zneváženie rozsudku

Navyše bude robiť asistenta kotlebovskému poslancovi. Keďže zákon upravuje tento inštitút veľmi stroho, Mazurek bude za asistovanie dostávať zhruba 2 700 eur mesačne. Podľa Petra Weissenbachera z Inštitútu ľudských práv ide o eticky pochybný pokus o znevažovanie rozsudku.

Je podľa vás v poriadku, že sa Milan Mazurek stane poslaneckým asistentom?

Je to absolútne legálne, pretože poslanecký asistent nemusí spĺňať podmienku, že nebol právoplatne odsúdený. Samozrejme, z etického hľadiska je to veľmi pochybné. Je to pokus o znevažovanie rozhodnutia súdov a snaha kotlebovcov povedať, že oni sú nad platnými pravidlami, nad zákonmi a môžu si to dovoliť spraviť.

Pomohla by zmena legislatívy, ktorá upravuje postavenie a podmienky pre poslaneckých asistentov?

Nie som si istý, či zmena legislatívy by to riešila. Možno skôr uvažovať, či súčasťou trestu v prípade takéhoto rozsudku by nemal byť zákaz politickej činnosti na niekoľko rokov do budúcnosti alebo zákaz verejného vystupovania. Keďže však vieme, že sociálne siete sú veľmi ťažko regulovateľné, obávam sa, že by sa to minulo cieľom. Asi je to skôr beh na dlhé trate, keď ich ľudia nebudú voliť, nebude ich potrebné ani nijako trestnoprávne stíhať.

Mazurek si 11. septembra, týždeň po vynesení rozsudku, premenoval svoju živnosť na Milan Mazurek – obeť pravdy. Čo si o tom myslíte?

Pán Mazurek sa nepochybne snaží vytĺcť z prehratého súdu čo najviac. Fakty to však nezmení, keďže bol právoplatne odsúdený. Veci, ktoré povedal, majú veľmi ďaleko od pravdy, a to ani nemusíme hovoriť teraz o nejakých názoroch alebo manipuláciách. On tam povedal viacero faktických nezmyslov a veci, ktoré boli opakovane verejne vyvrátené. Takže ak je niečoho obeťou, tak je obeťou jedine vlastného klamstva, vlastnej nevzdelanosti a neinformovanosti.

Ústava hovorí okrem iného o zániku poslaneckého mandátu v prípade odsúdenia za úmyselný trestný čin. Znamená to, že v budúcoročných parlamentných voľbách bude môcť opäť kandidovať. Nepôsobí pri takto nastavenej legislatíve odsudzujúci rozsudok skôr v prospech Mazureka? Nemalo by sa to zmeniť?

V niektorých krajinách Európskej únie, napríklad vo Francúzsku, je to pomerne bežné. Tento inštitút sa využíva, keď je nejaký extrémista odsúdený za nenávistné výroky. Avšak toto by nemal byť ten hlavný prostriedok boja proti neonacistom. Náš cieľ ako spoločnosti by mal byť, aby ľudia takýchto predstaviteľov vôbec nevolili. To je úloha najmä demokratických alebo tzv. stredoprúdových politikov, a tu sa obávam, že zlyhali na plnej čiare. Pretože síce elegantnejšími slovami a častokrát na hrane zákona, ktorá nie je stíhateľná, hovoria približne to isté čo kotlebovci. Kým politici, ktorí o sebe hovoria, že sú demokrati, hovoria na 99 percent o marginalizovaných rómskych komunitách či utečeneckej kríze to isté čo kotlebovci, tak veľmi ťažko sa môžeme čudovať, že aj odsúdený už bývalý poslanec sa cíti veľmi silný vo svojich výrokoch a činoch.

Takže výroky, že si podobné veci myslí polovica národa, tomu asi nepomáhajú…

Presne tak a v tomto prípade si treba uvedomiť, že aj keby si to polovica obyvateľstva myslela, nie je to pravda. Nesúhlasím s tým, že si to polovica národa myslí. Skôr je pozoruhodný fakt, prečo si to tí ľudia myslia. V tomto prípade by sa všetci súčasní a bývalí politici mali pozrieť do zrkadla. Ak si veľká časť spoločnosti myslí takéto veci, tak to je ich vizitka. Je to dôsledok aj ich pôsobenia a ich práce.