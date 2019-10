Pellegrini zdvihol Ficovu zástavu, Danko míňa energiu na kuffovcov

V liberálnej SaS rozhodujú o kandidačnej listine do parlamentných volieb. „Už nejde o to, kto bude na kandidátke. Skôr o to, kto bude v strane,“ komentuje nominačný kongres Peter Javůrek v podcaste Počúvajte pravdu. Predpovedá v ňom, že cesty Ľubomíra Galka a Richarda Sulíka sa po víkende definitívne rozídu. Vstup Štefana Harabina do politiky sa predpokladal, hoci on to opakovane odmietal.