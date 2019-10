Poslanci pri interrupciách obchádzajú zákon, tvrdia mimovládky

Podľa mimovládnych organizácií tak poslanci obišli rokovací poriadok, keďže predkladajú podobné až rovnaké úpravy, aké boli v septembri zamietnuté, skôr ako po predpísanej šesťmesačnej lehote. Minimálne jeden z návrhov bude preto posudzovať parlamentný ústavnoprávny vý­bor.

V parlamente sú aktuálne predložené dva návrhy, ktoré sa zaoberajú problematikou umelého prerušenia tehotenstva. Jeden predložili poslankyne zo SNS, chcú zaviesť zákaz reklamy na interrupcie a uložiť lekárom povinnosť ukázať žene uvažujúcej o tomto zákroku obrázok embrya, respektíve plodu zo sonografického vyšetrenia, bezplatne jej ho vytlačiť a ak to bude technicky možné, zabezpečiť, aby počula tlkot jeho srdca.

Druhý návrh podali poslanci z OĽaNO a nezaradený poslanec Richard Vašečka. Docieliť by chceli napríklad, aby žene, ktorá požiada o utajený pôrod, bolo vyplácané nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Plánujú tiež upraviť text poučenia, ktoré musí lekár poskytnúť žene predtým, ako absolvuje umelé prerušenie tehotenstva.

Mimovládky hovoria nie

Mimovládne organizácie Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje v tom vidia problém. Upozorňujú, že ide o takmer rovnaký návrh ako ten, ktorý poslancom OĽaNO parlament zamietol v septembri. Poslali preto predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) otvorený list a právnu analýzu, ktorými ho žiadajú, aby návrhy na schôdzu nezaradil alebo aby ich dal na posúdenie ústavnoprávnemu výboru.

„OĽaNO a SNS urobili to, že zmenili názov a predložili to pod rúškom iných zákonov. To nemení nič na tom, že ide o návrhy v tej istej veci,“ vysvetlila pre Pravdu politologička a aktivistka Adriana Mesochoritisová zo združenia Možnosti voľby. Pripomenula, že o zamietnutých návrhoch smie NR SR opätovne rokovať až o šesť mesiacov.

Poslanci OĽaNO túto povinnosť obišli tým, že návrh tentoraz nepodávajú ako novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva, ale ako novelu zákona o sociálnom poistení. Nemocenské pre ženy plánujúce utajený pôrod od 21. týždňa či zmenu poučenia od lekára pritom žiadali aj v návrhu, ktorý v septembri parlament odmietol. Zo septembrového návrhu Vašečku zase prebrali úpravu, podľa ktorej zdravotnícki pracovníci nesmú ženu nabádať, aby svoje tehotenstvo umelo prerušila. V prípade návrhu SNS zase aktivistkám z mimovládok prekáža, že sa, rovnako ako návrh OĽaNO zo septembra, zaoberá úpravou informovaného súhlasu pri umelom prerušení tehotenstva, hoci táto úprava je odlišná. Aj poslankyne SNS sa vydali cestou novelizácie iného zákona než zákona o umelom prerušení tehotenstva. Ich návrh je novelou zákona o zdravotnej starostlivosti.

Mimovládky v otvorenom liste poukázali na uznesenie ústavnoprávneho výboru, ktorý v roku 2011 skonštatoval, že uplatnenie temporálneho obmedzenia zákonodarnej iniciatívy (teda šesťmesačnej lehoty, pozn. red.) nie je podmienené predložením formálne aj obsahovo totožného návrhu zákona, ale predložením nového návrhu zákona v rovnakej veci, akú upravoval neschválený návrh.

Rozhodovať bude ústavnoprávny výbor

Tlačové oddelenie parlamentu neodpovedalo na otázku Pravdy, či sa bude Danko otvoreným listom zaoberať. Podľa agentúry TASR však už šéf NR SR požiadal ústavnoprávny výbor, aby preskúmal návrh z dielne poslancov OĽaNO a Vašečku.

„Počkáme si na rozhodnutie ústavnoprávneho výboru,“ reagoval jeden z predkladateľov návrhu Marek Krajčí (OĽaNO). „V tejto situácii by som len chcel poukázať na možno takú nerovnosť – aj poslankyne z SNS predložili zákon, ktorý nejakým spôsobom rieši ochranu počatého života, rovnako ako ten náš. No, žiaľ, iba náš návrh nechal na preskúmanie. Zdá sa nám to nespravodlivé. Sú tam naozaj veci, ktoré sú identické ako na septembrovej schôdzi, ale sú tam aj pridané nové veci a niektoré sú odobraté. V žiadnom prípade nejde o identický návrh, navyše sme otvorili úplne iný zákon, do ktorého tieto veci aj patria – zákon o sociálnom poistení,“ zdôraznil Krajčí pre Pravdu.

Mesochoritisová ocenila, že posudzovať sa bude aspoň jeden návrh. „Boli by sme najradšej, keby preskúmali aj druhý návrh, ktorý predložila SNS, pretože si myslíme, že ide tiež o návrh tej istej veci. Napriek tomu, že je tam úplne nová vec, ktorá tam predtým nebola, a týka sa zákazu reklamy na interrupcie,“ povedala aktivistka. „Chceli sme docieliť, aby návrhy vôbec neboli zaradené na októbrovú schôdzu. Stále si myslíme, že je to v rozpore s rokovacím poriadkom NR SR,“ podčiarkla.

Ak sa zákony napriek tomu na rokovanie dostanú, mimovládky chcú právnu analýzu preposlať aj ďalším poslancom a urobiť všetko pre to, aby sa o nich nerokovalo. „Dúfam, že sa poslanci a poslankyne NR SR ozvú a dajú procedurálny návrh, aby sa o tom nehlasovalo. Nemôžeme žiť v štáte, ktorý zásadným spôsobom porušuje legislatívne pravidlá,“ uzavrela Mesochoritisová.

Nejde o totožné návrhy

Ústavný právnik Eduard Bárány by bol s uplatňovaním šesťmesačnej lehoty pri týchto návrhoch opatrný. „Ide o návrhy na novelizáciu iných zákonov, ktorými by sa mal dosiahnuť podobný účel, ako bolo v predchádzajúcich návrhoch. Pokiaľ však nejde o skoro totožný návrh týkajúci sa toho istého predpisu, tam by som si netrúfal šesťmesačnú lehotu uplatniť,“ nazdáva sa Bárány.

„Muselo by ísť o skoro doslovnú formuláciu týkajúcu sa toho istého predpisu. Dôvod neschválenia môže teoreticky spočívať napríklad aj v tom, že si časť poslancov myslela, že sa to vkladá do nesprávneho predpisu alebo niečo podobné,“ dodal. Zároveň upozornil na to, že aj Ústavný súd SR v minulosti skonštatoval, že súčasná právna úprava v oblasti interrupcií je vyhovujúca.

Poslanci sa v septembri zaoberali až štyrmi návrhmi noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva. Návrh hnutia Sme rodina žiadal zakázať interrupciu po 7. týždni tehotenstva. ĽS NS žiadali skrátiť lehotu na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva zo súčasných 12 týždňov na 8 týždňov. Poslanec Vašečka požadoval zrušiť možnosť interrupcie na požiadanie, povolená by bola len v niekoľkých prípadoch. OĽaNO navrhovalo vyplácať ženám, ktoré požiadajú o utajený pôrod, nemocenské od 21. týždňa tehotenstva.

SNS hneď po neschválení týchto štyroch návrhov avizovala, že interrupčnú legislatívu chce meniť a zvolá k tejto téme okrúhly stôl pre viaceré strany. Nový návrh napokon strana podala ešte pred konaním tohto podujatia. V stredu 2. októbra sa stretli zástupcovia niektorých strán, viacerí poslanci sa však ospravedlnili pre iné pracovné povinnosti. Národniari chcú preto zvolať ďalšie stretnutie.