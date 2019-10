Prvákom dá štát 100 eur, pomôže aj ostatným školákom?

Slovenskí zákonodarcovia v júni rozhodli o jednorazovom stoeurovom zvýšení prídavku na dieťa, ktoré nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Novelu zákona inicializovali poslanci za Smer. Zo 147 prítomných poslancov hlasovala za 121, jedna poslankyňa sa zdržala a proti dotácii prvákov boli poslanci opozičnej SaS.

Príslušný úrad práce automaticky vyplatí túto sumu prvýkrát všetkým rodičom v tomto mesiaci. Údaje o prvákoch budú úrady práce čerpať z centrálneho registra žiakov, do ktorého je škola povinná zapísať údaje do konca septembra. Predpokladá sa, že príspevok dostane asi 59-tisíc detí.

V susednom Rakúsku vždy v septembri rodičia dostávajú od štátu sto eur navyše v rodinných prídavkoch. Týka sa to všetkých školákov od šesť rokov vyššie, čiže nielen prvákov ako u nás. Ak chcú slovenskí rodičia zvládnuť septembrový nápor na financie, snažia sa pomôcky nakupovať postupne vopred, hľadajú lacnejšie zošity, obaly, písacie potreby, tenisky, prezuvky a ďalšie veci, prípadne sa dohodnú s učiteľmi a nevyhnutné pomôcky nakupujú po častiach.

Martina Petrik z Čiernej nad Tisou je mamou prváčky, druháčky aj tretiačky. Prváčka má dvojča brata, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou a nechodí. „Manžel pracuje v košickej pekárni len na dohodu. Denne musí dochádzať desiatky kilometrov, čo tiež nie je lacné. Zarobí do 400 eur, ja dostávam opatrovateľský príspevok 430 eur. Náš mesačný príjem je, aj s detskými prídavkami, do 900 eur,“ vyrátala.

Po vyplatení nájomného, elektriny, nákupe potravín, liekov či rôznych rehabilitačných pomôcok pre syna zostáva rodine minimum peňazí. Tri školáčky ich vraj teraz stáli zhruba dvesto eur. „A to sme sa snažili kupovať tie najlacnejšie veci. Školskú tašku pre prváčku sme zohnali v ázijskom obchode. Rovnako sme postupovali pri starších dcérkach, ale potom sa to odráža aj na kvalite – tašky sa rýchlo zničili a dievčatá ich po sebe nemôžu dediť,“ vysvetlila Petrik.

Kupovali tiež papučky, zošity či hygienické potreby. Len prváčka ich stála zhruba stovku. Niečo im darovali aj dobrí ľudia, ktorí im pomohli najmä s oblečením. Všetky tri dievčatá chodia tiež na hudobnú, kde sa venujú hre na flaute. Mesačný poplatok za tento krúžok vyjde Petrikovcov 6,50 eur za jednu. Začiatok školského roka by vraj nezvládli, keby manžel nemal dobrého šéfa. „Požičal mu na to, a keď nám v októbri príde sto eur, vrátime to z nich,“ povedala obetavá mama.

Učitelia počkali

Katarína Šarköziová z Dolného Kubína má štyri dcéry vo veku od troch do štrnásť rokov, ktoré vychováva sama. Tri z jej dievčat sú školáčky. September síce zvládla bez pôžičky, no prvé dva týždne jej deti všetky potrebné pomôcky nemali. „Samozrejme, to najnutnejšie im nechýbalo. Niečo som kupovala už v lete, aby som toho nemala naraz veľa. Zábezpeku za školské obedy som zaplatila v auguste a s ostatnými poplatkami učitelia počkali do mojej výplaty,“ povedala.

Katarína pracuje, pričom mesačne zarobí maximálne 450 eur. Na najmladšiu dcérku, ktorá trpí chronickou astmou, dostáva aj rodičovský príspevok vo výške 220 eur. S prídavkami na deti je jej celkový príjem necelých 760 eur. „Z toho 350 eur platím za podnájom, 52 eur za škôlku, keď prirátam stravu a ďalšie poplatky, mám čo robiť, aby sme vyžili,“ hovorí. Školské pomôcky pre všetky tri dievčatá ju vraj stáli dokopy stovku. „Plus zábezpeka za obedy ma vyšla 25 eur na jednu. Poplatky za ZRPŠ sú za každú 30 eur, ale to som nemusela dať hneď,“ uzavrela s ťažkým povzdychom.

Od sto eur vyššie

Rodičia v hmotnej núdzi majú nárok aj na príspevok 33 eur za jeden školský rok. Potvrdila to hovorkyňa Ústredia práce a sociálnych vecí Jana Lukáčová. „Táto suma sa od roku 2004 nemenila,“ povedala s tým, že predtým sa vyplácala ešte v korunách, potom sa suma prepočítala na súčasnú menu. Katarína o tento príspevok nepožiadala, lebo životné minimum vraj presahuje o pár centov. Martina o tejto možnosti nevedela, no nie je si istá, či by sa do toho vôbec „zmestili“.

Riaditeľka jednej zo základných škôl v Žiari nad Hronom Ľubica Baranová tvrdí, že o takýto príspevok musí rodič požiadať úrad práce. „Odtiaľ nám donesie potvrdenie o hmotnej núdzi. Potom im z toho naša hospodárka kúpi, po dohode s učiteľkami, tie najnutnejšie pomôcky. To platí nielen pre prvákov, ale pre všetkých žiakov, ktorí sú v takejto situácii,“ vysvetlila riaditeľka.

Na koľko vyjde rodičov „štart“ jedného prváčika? „Všade je to individuálne, ale u nás vyberáme už v júni, na prvom rodičovskom združení, osem eur na základný balíček zošitov s predtlačou. Je v ňom aj šlabikár, a keďže to kupujeme hromadne, dostávame zľavu. Rodičov to takto vyjde lacnejšie,“ hovorí učiteľka z tej istej školy Dana Matušková. „Okrem toho rodičov informujem, čo ďalšie deti potrebujú – od aktovky cez peračník, prezuvky, úbor na telesnú výchovu až po farby na výtvarnú,“ vymenovala. Pripomína, že rodič sa sám rozhodne, či kúpi peračník za päť, alebo dvadsať eur. Rovnako je to so všetkým ostatným. „Najdôležitejšou investíciou je aktovka, pri ktorej sa predpokladá, že vydrží aj tri roky,“ podotkla Matušková.

V ich škole vraj majú zvyk, že na začiatku vyzbierajú od prváckych rodičov dvadsať eur, za ktoré kúpia výbavu potrebnú na vyučovanie. Sú v tom zahrnuté nožnice, ceruzky, štetce, vodové farby, výkresy, hygienické potreby a klasické zošity. „Rodičia potom zabezpečujú už len školskú tašku, peračník vybavený pastelkami, prezuvky a telocvičný úbor. Výsledná cena sa môže veľmi líšiť, ale zoznam dostanú v takom predstihu, že si to môžu rozdeliť a kupovať postupne,“ doplnila Matušková. Keď to celé zhrnieme, na tejto škole stojí výbava prváčika, s poplatkom za obedovú zábezpeku, 48 eur. Po prirátaní sumy za tašku, peračník, papučky a úbor by to pri najnižších cenách mohlo celé vyjsť okolo stovky. Do výdavkov sme nezarátali poplatok za ZRPŠ, ktorý nie je povinný.

Niekedy pomôže pôžička

Podľa prieskumu, ktorý si dala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika, si niekedy viac ako osmina slovenských rodičov, čo je vyše 12,5 percenta, požičala peniaze na školské pomôcky či ďalšie vybavenie súvisiace s nástupom detí do školy.

Generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová uviedla, že možnosti takejto pôžičky sú podľa nej viac naklonení ľudia, ktorí už nejaký úver majú, so základným vzdelaním či s päť- a viacčlennými rodinami. Dodala, že ak sa rodičia zamerajú na najlacnejšie výrobky, vyjde potrebná výbava prváka na 100 až 150 eur. Ďalšie náklady sú spojené so školskými výletmi, s exkurziami alebo s pobytom v škole v prírode.