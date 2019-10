Danko: Návrh na úpravu minimálneho dôchodku nerozbije štátnu kasu

Danko opäť zopakoval, že SNS je za zvýšenie minimálnej mzdy, ale musí to byť zodpovedné. Podľa neho je po 10 rokoch stanovovania minimálnej mzdy tento systém zastaraný a treba sa zaoberať novými výzvami. Koaličná SNS naďalej trvá na zvýšení minimálneho dôchodku. Poslanci navrhujú základnú sumu minimálneho dôchodku naviazať namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku, konkrétne má byť vo výške 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve.

„Toto je principiálna vec, hádam nikto na Slovensku nechce zabrániť nárastu minimálneho dôchodku. Podali sme citlivý návrh, ktorý nerozbije štátnu kasu. Ľuďom, ktorí majú najnižšie dôchodky, treba pomôcť,“ skonštatoval Danko.

Predseda SNS ďalej uviedol, že ak Smer-SD nepodporí ich návrh o minimálnych dôchodkoch, nepodporia národniari jeho novelu o minimálnej mzde, ktorou sa má zaviesť vzorec na jej pravidelné zvyšovanie. „Minimálne dôchodky sú naša podmienka schválenia toho, čo navrhuje Robert Fico pri minimálnej mzde. Budem ešte navrhovať, aby sme stanovili percentuálne k priemernej mzde aj odpočítateľnú položku. To znamená, ak rastie minimálna mzda, aby rástla odpočítateľná položka, aby ľudia mali viac čistých peňazí na výplatnej páske,“ vyhlásil Danko. Zároveň bude za to, aby sa viedol zodpovedný dialóg. „Nielen, aby sa vyťahovali ‚úspešné hrozienka‘, robili sa PR vystúpenia a problémy sa neriešili,“ tvrdí Danko.

Podľa Danka má štát možnosti, ako by mohol získať zdroje na financovanie opatrení. Upozornil napríklad na každoročnú medzeru vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) v objeme 1,5 miliardy eur. „Kde sú zákony? Nech minister financií donesie zákony, ktoré zabránia rozkrádaniu a zabezpečia aspoň miliardu eur, tak bude v tomto štáte na všetko. Ale minister financií si zľahčuje život tým, že si vymyslí daň na cigarety. To je nezodpovedné vo vzťahu k ľuďom, prečo majú platiť drahšie cigarety, keď tu niekto na DPH kradne? Smer-SD si musí uvedomiť, že je tu už dlhé roky a v mnohých veciach sme ho prebrali k životu. Chcem ich prebrať aj pri minimálnom dôchodku, tak ako som ich prebral, keď všetci hovorili, že nie je možné znížiť daň z príjmu na 15 %, urobil som to pre firmy do 100 000 eur,“ podotkol Danko.

Líder SNS opäť spomenul aj ďalšie opatrenia, ktoré strana presadzuje a ktoré predloží na rokovanie parlamentu. Presadzuje zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu, v oblasti športu budú ďalej poslanci presadzovať, aby v kolektívnych športoch mohli športovci využívať živnosti. Ďalším opatrením chce SNS umožniť obchodným reťazcom darovanie drogistického tovaru po dátume spotreby charite, zaviesť inštitút podnikových bytov, ako aj rozšíriť čerpanie rekreačných poukazov, aby ich mohol čerpať nielen zamestnanec, ale aj jeho deti, rodičia zamestnanca či jeho starí rodičia.

Smer si má uvedomiť, že sú tu aj koaliční partneri

SNS sa bude musieť podľa predsedu parlamentu porozprávať so Smerom-SD, či sa mení jeho politika a kto je vlastne lídrom strany. Smer-SD si podľa neho musí uvedomiť, že sú tu aj koaliční partneri. „Na Koaličnej rade, ktorá bude, sa budem pýtať, či ešte platí koaličná zmluva,“ skonštatoval

Smer si podľa neho musí uvedomiť, že vo vláde sú naďalej aj jeho koaliční partneri. „Niekedy si neviem so Smerom rady,“ povedal Danko. Na rokovaní Koaličnej rady chce hovoriť aj o tom, kto je vlastne lídrom Smeru. Zdôraznil, že má korektné vzťahy aj s premiérom Petrom Pellegrinim, ktorý bude lídrom strany do volieb, aj s predsedom strany Robertom Ficom. Ak bude lídrom Fico, bude sa podľa svojich slov baviť s Ficom, ak to bude premiér, bude sa baviť s ním.

Danko si myslí, že politika sa v súčasnosti zvrhla na zosmiešňovanie. Vo voľbách chce zabojovať aj prezentáciou toho, čo už SNS dosiahla. „Ak nám ľudia dajú hlas, budeme bojovať ďalej,“ skonštatoval Danko.